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Reyting sonuçları 13 Şubat Perşembe belli oldu mu? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
08:06
Reyting sonuçları 13 Şubat Perşembe belli oldu mu? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde
Reyting sonuçları 13 Şubat perşembe günü için takip ediliyor. Medya takipçilerinin odak noktası haline getirdiği izlenme oranları dün akşam ekranlara gelen yapımlarla araştırılıyor. Yeni bölümleriyle yayımlanan Başka Bir Gün, İnci Taneleri ve Siyah Kalp gibi diziler listelerde yerini alıyor. Peki; dünün reyting birincisi açıklandı mı? İşte, sıralamaya dair merak edilenler...