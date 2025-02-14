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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 13 Şubat Perşembe belli oldu mu? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 08:06

Reyting sonuçları 13 Şubat Perşembe belli oldu mu? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde

Reyting sonuçları 13 Şubat perşembe günü için takip ediliyor. Medya takipçilerinin odak noktası haline getirdiği izlenme oranları dün akşam ekranlara gelen yapımlarla araştırılıyor. Yeni bölümleriyle yayımlanan Başka Bir Gün, İnci Taneleri ve Siyah Kalp gibi diziler listelerde yerini alıyor. Peki; dünün reyting birincisi açıklandı mı? İşte, sıralamaya dair merak edilenler...

Reyting sonuçları 13 Şubat Perşembe belli oldu mu? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde

Dünün reyting sonuçları gündemde. Diziler, filmler, maç yayınları, haber bültenleri listelerde izlenebiliyor. Peki; Total ve AB'de dünün reyting sıralaması belli oldu mu, birinci hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 13 Şubat Perşembe belli oldu mu? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde

REYTİNG SONUÇLARI 13 ŞUBAT PERŞEMBE

13 Şubat Perşembe günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 13 Şubat Perşembe belli oldu mu? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde

6 ŞUBAT REYTİNG SIRALAMASI

Totalde birinci sırada Esra Erol, ikinci sırada Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada İnci Taneleri yer aldı.

Reyting sonuçları 13 Şubat Perşembe belli oldu mu? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde

AB grubunda birinci sırada İnci Taneleri, ikinci sırada Başka Bir Gün, üçüncü sırada Ana Haber Bülteni yer aldı.

Reyting sonuçları 13 Şubat Perşembe belli oldu mu? Total ve AB listelerinde reyting sıralaması ve birincisi gündemde
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