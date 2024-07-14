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Reyting sonuçları 13 Temmuz 2024 Cumartesi || Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
09:33
Reyting sonuçları 13 Temmuz 2024 Cumartesi || Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!
Reyting sonuçları 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü ekrana gelen yapımlar için araştırılıyor. Total ve AB listelerinde hangi yapımın zirvede yer aldığını merak edenler arama motorları üzerinde günlük reyting sonuçlarını sorguluyor. Dün ekranlarda yerli ve yabancı filmler yerini alırken TV8'de ise MasterChef programı izleyici ile buluştu. Peki, 14 Temmuz 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar…