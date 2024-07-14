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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 13 Temmuz 2024 Cumartesi || Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!
Giriş Tarihi: 14.07.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 09:33

Reyting sonuçları 13 Temmuz 2024 Cumartesi || Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!

Reyting sonuçları 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü ekrana gelen yapımlar için araştırılıyor. Total ve AB listelerinde hangi yapımın zirvede yer aldığını merak edenler arama motorları üzerinde günlük reyting sonuçlarını sorguluyor. Dün ekranlarda yerli ve yabancı filmler yerini alırken TV8'de ise MasterChef programı izleyici ile buluştu. Peki, 14 Temmuz 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar…

Reyting sonuçları 13 Temmuz 2024 Cumartesi || Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!

13 Temmuz reyting sonuçları araştırılıyor. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları ve Total, AB, ABC1 sıralamaları medya gündemini yakından takip edenler tarafından sorgulanıyor. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları

Reyting sonuçları 13 Temmuz 2024 Cumartesi || Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!

13 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 13 Temmuz reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 13 Temmuz 2024 Cumartesi || Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!

13 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

13 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Reyting sonuçları 13 Temmuz 2024 Cumartesi || Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!

REYTİNG NEDİR?

Medya araştırmaları alanında televizyon ve radyo izler kitlesinin kanalları ve programları izleme veya dinleme verilerinin sistemli ve kurumsal olarak ölçülmesi. Dünyada ilk televizyon reyting ölçümü ABD'de Nielsen araştırma şirketinin 1950'de televizyon izleyici davranışlarını ölçmesiyle başlamıştır. Türkiye'de izlenme ölçümü, 1989 yılında AGB Nielsen şirketi tarafından yapılmaya başlanmıştır. 2010 yılında TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi) televizyon izleme araştırması faaliyetini yüklenici firmalar aracılığıyla organize etmek ve objektif kurallara göre ölçümün sürdürülmesini sağlamak amacıyla anonim şirket olarak kurulmuştur.

İzleyici ölçümü, yayıncı kuruluşlar ve reklamcılar tarafından, yayınlarla kaç kişiye ve hangi izleyici profiline ulaşıldığını güncel, tutarlı ve güvenilir verilerle belirlemek için kullanılmaktadır. İzleyici ölçümünde yaygın kullanılan yöntemler günlük tutma, anket ve elektronik izleme (peoplemeter / izleyici ölçer) olmuştur. Radyo dinleme ölçümleri ise dinleyicilerin günlük olarak kaydettikleri kendi dinleme verilerinin, araştırma kurumları tarafından dönemsel olarak yapılan anket yöntemiyle toplanarak analiz edilmesiyle yapılır.

Reyting sonuçları 13 Temmuz 2024 Cumartesi || Dün akşam en çok ne izlendi? Reyting birincisi olan yapım!

Türkiye'de televizyon izleme ölçümleri hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılarak oluşturulan dört grup altında yer almaktadır. İzlenme ölçümü, toplumun genel izleme davranışını temsil eden oranda seçilmiş insanların evlerinde bulunan tüm televizyonlara kurulan peoplemeter cihazlarıyla yapılmaktadır. Hanehalkının her biri izlemeye başlamadan önce ve izlemeyi bitirdikten sonra cihaz kumandasında kendisine tahsis edilmiş düğmeye basarak izleme verilerinin kaydedilmesini sağlamaktadır. Televizyon izleyici ölçümü araştırmasında reyting (ortalama izlenme oranı), bir program dilimi veya zaman dilimi içerisinde dakika başına düşen ortalama izleyici oranını verir. İzlenme payı ise bir televizyon kanalının belli bir zaman dilimindeki toplam izleyiciden almış olduğu paydır.

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