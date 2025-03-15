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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 14 Mart açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!
Giriş Tarihi: 15.03.2025 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 10:05

Reyting sonuçları 14 Mart açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!

Reyting sonuçları 14 Mart Cuma günü için televizyon izleyicisinin gündemindeki yerini aldı. Yalı Çapkını, Zembilli, Bir Zamanlar İstanbul gibi yapımların yeni bölümleriyle ekrana geldiği dün akşam izlenme oranları takip ediliyor. Total ve AB listelerinde değerlendirilen diziler sıralamada yerini alıyor. Peki; dünün reyting birincisi belli oldu mu?

Reyting sonuçları 14 Mart açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!

Reyting sonuçları cuma günü ekranlara gelen yapımlarla sorgulanıyor. İzlenmelerin etkili olduğu sıralamadailk 3 yapım medya takipçilerinin gündeminde. Peki, 14 Mart 2025 reyting sıralaması açıklandı mı?

Reyting sonuçları 14 Mart açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!

REYTİNG SONUÇLARI 14 MART AÇIKLANDI MI?

14 Mart Cuma günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz yayımlanmadı.

İşte, geçtiğimiz haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 14 Mart açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!

7 MART REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL

1 KIZILCIK SERBETI
2 ESRA EROL'DA
3 ARKA SOKAKLAR

Reyting sonuçları 14 Mart açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!

AB

1 KIZILCIK SERBETI
2 KIZILCIK SERBETI (OZET)
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

Reyting sonuçları 14 Mart açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!