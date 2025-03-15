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Reyting sonuçları 14 Mart açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!
Giriş Tarihi: 15.03.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025
10:05
Reyting sonuçları 14 Mart açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde!
Reyting sonuçları 14 Mart Cuma günü için televizyon izleyicisinin gündemindeki yerini aldı. Yalı Çapkını, Zembilli, Bir Zamanlar İstanbul gibi yapımların yeni bölümleriyle ekrana geldiği dün akşam izlenme oranları takip ediliyor. Total ve AB listelerinde değerlendirilen diziler sıralamada yerini alıyor. Peki; dünün reyting birincisi belli oldu mu?