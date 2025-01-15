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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 14 Ocak listesi: Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 06:53

Reyting sonuçları 14 Ocak listesi: Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

14 Ocak reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Dün akşam TV'de birbirinden iddialı yapımlar kanallarda yer aldı. TOTAL, AB ve ABC listeleriyle yapımların gidişatları belli olurken aynı zamanda zirve yarışı da sürüyor. Dün akşam ATV'de Bir Gece Masalı, Show Tv'de Bahar, Star TV'de Sen Ağlama İstanbul, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de Survivor yayınlandı. Peki, 14 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?

Reyting sonuçları 14 Ocak listesi: Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

Reyting sonuçları listesi 14 Ocak Salı sorgulanıyor. TOTAL,AB ve ABC verileriyle dün akşam en çok izlenen yapım belli olacak. Kanallarda birbirinden iddialı yapımların zirve yarışı kıyasıya devam etti. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 14 Ocak Salı reyting sonuçları listesi

Reyting sonuçları 14 Ocak listesi: Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

14 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ATV'de Bir Gece Masalı, Show Tv'de Bahar, Star TV'de Sen Ağlama İstanbul, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de Survivor yayınlandı. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 14 Ocak listesi: Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

TOTAL

Total listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 14 Ocak listesi: Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

AB

AB listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 14 Ocak listesi: Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

ABC

ABC listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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