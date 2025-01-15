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Reyting sonuçları 14 Ocak listesi: Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
06:53
Reyting sonuçları 14 Ocak listesi: Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
14 Ocak reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Dün akşam TV'de birbirinden iddialı yapımlar kanallarda yer aldı. TOTAL, AB ve ABC listeleriyle yapımların gidişatları belli olurken aynı zamanda zirve yarışı da sürüyor. Dün akşam ATV'de Bir Gece Masalı, Show Tv'de Bahar, Star TV'de Sen Ağlama İstanbul, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı ve TV8'de Survivor yayınlandı. Peki, 14 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?