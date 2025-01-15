Reyting sonuçları 14 Ocak listesi: Bir Gece Masalı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul… Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

Reyting sonuçları listesi 14 Ocak Salı sorgulanıyor. TOTAL,AB ve ABC verileriyle dün akşam en çok izlenen yapım belli olacak. Kanallarda birbirinden iddialı yapımların zirve yarışı kıyasıya devam etti. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 14 Ocak Salı reyting sonuçları listesi