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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 14 Şubat Cuma belli oldu mu? Total ve AB'de reyting birincisi ve sıralama gündemde
Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 10:05

Reyting sonuçları 14 Şubat Cuma belli oldu mu? Total ve AB'de reyting birincisi ve sıralama gündemde

Reyting sonuçları 14 Şubat 2025 listesi her hafta cuma günü ekranlara gelen yapımların izlenme oranları ile ortaya çıkıyor. Yeni bölümleriyle takip edilen Zembilli, Bir Zamanlar İstanbul, Yalı Çapkını gibi yapımlar Total ve AB listelerinde izleniyor. Peki; dünün reyting birincisi belli oldu mu, sıralama açıklandı mı? İşte, detaylar....

Reyting sonuçları 14 Şubat Cuma belli oldu mu? Total ve AB’de reyting birincisi ve sıralama gündemde

Reyting sonuçları araştırması televizyon izleyicisinin gündeminde. Takip ettikleri dizilerin devamlılığı noktasında listeleri takip edenler her gün sabah saatlerinde bir önceki akşamın sıralamasını izliyor. Peki; 14 Şubat reyting sıralaması yayımlandı mı?

Reyting sonuçları 14 Şubat Cuma belli oldu mu? Total ve AB’de reyting birincisi ve sıralama gündemde

REYTİNG SONUÇLARI 14 ŞUBAT CUMA AÇIKLANDI MI?

14 Şubat Cuma günü yayımlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 14 Şubat Cuma belli oldu mu? Total ve AB’de reyting birincisi ve sıralama gündemde

7 ŞUBAT REYTİNG SIRALAMASI

Total kategorisinde 1. Sırada Kızılcık Şerbeti, ikinci sırada Esra Erol, üçüncü sırada Arka Sokaklar yer aldı.

Reyting sonuçları 14 Şubat Cuma belli oldu mu? Total ve AB’de reyting birincisi ve sıralama gündemde

AB kategorisinde de Kızılcık Şerbeti birinci oldu. Dizinin özet bölümü ise 2. sırada yer aldı.

Reyting sonuçları 14 Şubat Cuma belli oldu mu? Total ve AB’de reyting birincisi ve sıralama gündemde
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