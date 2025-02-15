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Reyting sonuçları 14 Şubat Cuma belli oldu mu? Total ve AB'de reyting birincisi ve sıralama gündemde
Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
10:05
Reyting sonuçları 14 Şubat 2025 listesi her hafta cuma günü ekranlara gelen yapımların izlenme oranları ile ortaya çıkıyor. Yeni bölümleriyle takip edilen Zembilli, Bir Zamanlar İstanbul, Yalı Çapkını gibi yapımlar Total ve AB listelerinde izleniyor. Peki; dünün reyting birincisi belli oldu mu, sıralama açıklandı mı? İşte, detaylar....