ATV'de Aldatmak, Show Tv'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tv8'de MasterChef Türkiye gibi programlar 15 Aralık Perşembe akşamı yer aldı. Her kanalda birbirinden farklı yapımlar her akşam yer alırken reyting sonuçları her gün bir önceki güne göre TOTAL, AB ve ABC olarak belirleniyor. İşte reyting sonuçları sıralaması 15 Aralık 2022.