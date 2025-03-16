Reyting sonuçları 15 Mart Cumartesi: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi, zirveyi kim aldı?

15 Mart Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting mücadelesi yaşandı. Diziler ve yarışma programları, izleyicileri ekran başına kilitlerken, kanallar arasındaki rekabet de doruk noktasına ulaştı. Seyirciler, birbirinden iddialı yapımlar arasında seçim yapmakta zorlanırken, hangi programın AB ve Total listelerinde zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, 15 Mart 2025 reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi ya da program birinci sıraya yerleşti? İşte, dün akşamın reyting sıralaması ve tüm detaylar…