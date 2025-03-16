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Reyting sonuçları 15 Mart Cumartesi: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi, zirveyi kim aldı?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
09:26
Reyting sonuçları 15 Mart Cumartesi: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi, zirveyi kim aldı?
15 Mart Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı tüm hızıyla devam etti. İzleyiciler, birbirinden iddialı diziler ve programlar arasında seçim yaparken, kanallar arasındaki rekabet zirveye ulaştı. ATV'de Can Borcu, TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Piyasa dizileri ekranlara gelirken, TV8'de ise O Ses Türkiye izleyicilerle buluştu. Peki, 15 Mart 2025 reyting sonuçları nasıl şekillendi? AB ve Total sıralamasında hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, günün en çok izlenen dizileri ve programları ile ilgili detaylı reyting listesi…