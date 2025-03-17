Reyting Sonuçları 16 Mart 2025 listesi: Total ve AB’de dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

16 Mart Pazar günü ekrana gelen diziler ve programlar reyting yarışında büyük çekişme yaşadı. Teşkilat, Kardelenler ve Deha yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşurken, Survivor All Star-Gönüllüler'de eleme heyecanı vardı. Peki, AB ve Total sıralamasında en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 16 Mart 2025 reyting sonuçları…