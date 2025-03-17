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Haberler Yaşam Reyting Sonuçları 16 Mart 2025 listesi: Total ve AB'de dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:36 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 07:36

Reyting Sonuçları 16 Mart 2025 listesi: Total ve AB'de dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

16 Mart 2025 Pazar günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları büyük merak konusu oldu. Dün akşam televizyon ekranlarında, birbirinden iddialı diziler ve programlar kıyasıya rekabet etti. Teşkilat, Kardelenler ve Deha dizileri yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşurken, Survivor All Star-Gönüllüler'de heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Peki, Total ve AB reyting sıralamasında en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 16 Mart 2025 reyting sonuçları birincisi ve gecenin en çok izlenen programları...

Reyting Sonuçları 16 Mart 2025 listesi: Total ve AB’de dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

16 Mart Pazar günü ekrana gelen diziler ve programlar reyting yarışında büyük çekişme yaşadı. Teşkilat, Kardelenler ve Deha yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşurken, Survivor All Star-Gönüllüler'de eleme heyecanı vardı. Peki, AB ve Total sıralamasında en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 16 Mart 2025 reyting sonuçları

Reyting Sonuçları 16 Mart 2025 listesi: Total ve AB’de dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

16 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

16 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Reyting Sonuçları 16 Mart 2025 listesi: Total ve AB’de dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting Sonuçları 16 Mart 2025 listesi: Total ve AB’de dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting Sonuçları 16 Mart 2025 listesi: Total ve AB’de dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?