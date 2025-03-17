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Reyting Sonuçları 16 Mart 2025 listesi: Total ve AB'de dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 07:36
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
07:36
Reyting Sonuçları 16 Mart 2025 listesi: Total ve AB'de dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?
16 Mart 2025 Pazar günü ekrana gelen yapımların reyting sonuçları büyük merak konusu oldu. Dün akşam televizyon ekranlarında, birbirinden iddialı diziler ve programlar kıyasıya rekabet etti. Teşkilat, Kardelenler ve Deha dizileri yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşurken, Survivor All Star-Gönüllüler'de heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Peki, Total ve AB reyting sıralamasında en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 16 Mart 2025 reyting sonuçları birincisi ve gecenin en çok izlenen programları...