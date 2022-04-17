Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları 16 Nisan 2022 Cumartesi I Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 17.04.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 09:26

Reyting sonuçları 16 Nisan 2022 Cumartesi I Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?

Reyting sıralaması seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelen diziler reyting sonuçları tablosunda ilk sıraya yükselmek için mücadele etti. Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları dizilerin ve programların devamlılığı açısından oldukça önemli. Her gün aranan reyting birincisi dün akşam kim oldu. Gönül Dağı ve Kardeşlerim gibi geniş kitleli yapımlar dün akşam yayındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 16 Nisan 2022 Cumartesi reyting sıralaması...

Reyting sonuçları 16 Nisan 2022 Cumartesi I Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?

Son dönemde yeni yapımların dahil olmasıyla birlikte daha da önem kazanan reyting sonuçları 16 Nisan Cumartesi aramasıyla gündemde. Dün akşam TRT1 ekranlarında Gönül Dağı; ATV ekranlarında ise Kardeşlerim yeni bölümü ile yayındaydı. Reyting birincisi sıralamayı belirleyecek. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, 16 Nisan Cumartesi reyting sıralaması ile hangi yapım birinci oldu? İşte cevabı...

Reyting sonuçları 16 Nisan 2022 Cumartesi I Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 NİSAN 2022

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 16 Nisan reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 16 Nisan 2022 Cumartesi I Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTA CUMARTESİ REYTİNG SIRALAMASI – 9 NİSAN

Total 10

  1. Gönül Dağı
  2. Kardeşlerim
  3. Survivor All Star
  4. Gönül Dağı (Özet)
  5. Gülbin Tosun ile Ana Haber Hafta Sonu
  6. Kardeşlerim (Özet)
  7. Show Ana Haber
  8. Ramazan Sevinci
  9. Güldür Güldür Show Özet
  10. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
Reyting sonuçları 16 Nisan 2022 Cumartesi I Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Reyting sonuçları 16 Nisan 2022 Cumartesi I Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?
SON DAKİKA