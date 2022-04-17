Haberler Yaşam Reyting sonuçları 16 Nisan 2022 Cumartesi I Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 17.04.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 17.04.2022 09:26

Reyting sıralaması seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Dün akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelen diziler reyting sonuçları tablosunda ilk sıraya yükselmek için mücadele etti. Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları dizilerin ve programların devamlılığı açısından oldukça önemli. Her gün aranan reyting birincisi dün akşam kim oldu. Gönül Dağı ve Kardeşlerim gibi geniş kitleli yapımlar dün akşam yayındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 16 Nisan 2022 Cumartesi reyting sıralaması...