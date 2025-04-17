REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN 2025 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Diziseverlerin ve televizyon takipçilerinin merakla beklediği 16 Nisan 2025 reyting sıralaması bugün açıklanıyor. Prime time kuşağında kıyasıya rekabet yaşanırken, hangi yapımın zirvede yer aldığı araştırılıyor. Total, AB ve ABC1 reyting listelerinde dikkat çeken sıralamalar gündemde. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?