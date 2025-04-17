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REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN 2025 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:58
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
06:58
REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN 2025 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
16 Nisan 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları merakla bekleniyor. Gün boyunca ekranlara gelen dizi, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde sıralanıyor. Peki, dün akşamın en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte 16 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları…