Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN 2025 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 17.04.2025 06:58 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 06:58

REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN 2025 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

16 Nisan 2025 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları merakla bekleniyor. Gün boyunca ekranlara gelen dizi, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde sıralanıyor. Peki, dün akşamın en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte 16 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN 2025 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Diziseverlerin ve televizyon takipçilerinin merakla beklediği 16 Nisan 2025 reyting sıralaması bugün açıklanıyor. Prime time kuşağında kıyasıya rekabet yaşanırken, hangi yapımın zirvede yer aldığı araştırılıyor. Total, AB ve ABC1 reyting listelerinde dikkat çeken sıralamalar gündemde. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN 2025 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, HANGİ YAPIM BİRİNCİ OLDU?

Total, AB ve ABC1 reyting listelerinde hangi yapımın birinci olduğu açıklanan güncel reyting sonuçlarıyla belirleniyor. Ancak 16 Nisan 2025 reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Gün içinde açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN 2025 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN 2025 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN 2025 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?