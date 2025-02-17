Reyting sonuçları 16 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

16 Şubat 2025 Pazar akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting mücadelesi yaşandı. Seyirciler, ilgiyle takip ettikleri yapımlar arasında seçim yaparken, kanallar izleyici kitlesini ekran başına kilitlemek için yarıştı. Peki, gecenin en çok izlenen programı hangisi oldu? İşte, 16 Şubat Pazar gününün reyting sonuçları ve tüm detaylar.