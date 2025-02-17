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Reyting sonuçları 16 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:59
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
07:59
Reyting sonuçları 16 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
16 Şubat 2025 Pazar akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. İzleyiciler, birbirinden iddialı yapımlar arasında seçim yaparken, kanallar zirveye çıkmak için büyük bir mücadele verdi. Teşkilat, Kardelenler ve Deha yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkarken, Survivor All Star'da eleme gecesi gerilimi yaşandı. Peki, gecenin kazananı hangi yapım oldu? Total ve AB listelerinde zirve kime ait? İşte, 16 Şubat Pazar reyting sonuçları ve detaylar.