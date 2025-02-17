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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 16 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 07:59

Reyting sonuçları 16 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

16 Şubat 2025 Pazar akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. İzleyiciler, birbirinden iddialı yapımlar arasında seçim yaparken, kanallar zirveye çıkmak için büyük bir mücadele verdi. Teşkilat, Kardelenler ve Deha yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkarken, Survivor All Star'da eleme gecesi gerilimi yaşandı. Peki, gecenin kazananı hangi yapım oldu? Total ve AB listelerinde zirve kime ait? İşte, 16 Şubat Pazar reyting sonuçları ve detaylar.

Reyting sonuçları 16 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

16 Şubat 2025 Pazar akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting mücadelesi yaşandı. Seyirciler, ilgiyle takip ettikleri yapımlar arasında seçim yaparken, kanallar izleyici kitlesini ekran başına kilitlemek için yarıştı. Peki, gecenin en çok izlenen programı hangisi oldu? İşte, 16 Şubat Pazar gününün reyting sonuçları ve tüm detaylar.

Reyting sonuçları 16 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

16 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

16 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Reyting sonuçları 16 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 16 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 16 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
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