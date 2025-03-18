REYTİNG SONUÇLARI 17 MART 2025 | Hangi yapım birinci oldu? Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi...

Televizyon ekranlarında 17 Mart 2025 akşamı yayınlanan yapımların reyting sonuçları gündemde. Sevilerek yakından takip edilen yapımlar arasından en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. Peki, 17 Mart reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, detaylar...