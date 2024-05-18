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Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Cuma AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte zirveye yerleşen yapımlar
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
11:23
Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Cuma AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte zirveye yerleşen yapımlar
17 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cuma gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 17 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…