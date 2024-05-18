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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Cuma AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte zirveye yerleşen yapımlar
Giriş Tarihi: 18.05.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:23

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Cuma AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte zirveye yerleşen yapımlar

17 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cuma gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 17 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Cuma AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte zirveye yerleşen yapımlar

17 Mayıs reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Cuma AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte zirveye yerleşen yapımlar

17 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Dün akşam Show Tv'de Kızılcık Şerbeti, Star Tv'de Yalı Çapkını, TV8'de Survivor, Kanal D'de Arka Sokaklar ekrana geldi.

17 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı:

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Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Cuma AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte zirveye yerleşen yapımlar

TOTAL
1. sırada Show TV'de izleyiciyle buluşan "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada Star TV'de ekrana gelen "Yalı Çapkını", 3. sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Cuma AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte zirveye yerleşen yapımlar

AB
AB'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti, 3. sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Cuma AÇIKLANDI! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte zirveye yerleşen yapımlar

ABC
ABC'de ise 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3. sırada "Kızılcık Şerbeti" dizisinin özeti yer aldı.

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