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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte en çok tercih edilen yapımlar
Giriş Tarihi: 18.05.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 08:25

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte en çok tercih edilen yapımlar

17 Mayıs reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cuma gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 17 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte en çok tercih edilen yapımlar

17 Mayıs reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte en çok tercih edilen yapımlar

17 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam Show Tv'de Kızılcık Şerbeti, Star Tv'de Yalı Çapkını, TV8'de Survivor, Kanal D'de Arka Sokaklar ekrana geldi Birbirinden iddialı yapımın yarıştığı cuma akşamı en çok izlenen yapım merak ediliyor. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte en çok tercih edilen yapımlar

TOTAL
Total listesi henüz yayınlanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte en çok tercih edilen yapımlar

AB
AB listesi henüz yayınlanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 17 Mayıs 2024 Pazartesi açıklandı mı? Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti… İşte en çok tercih edilen yapımlar

ABC
ABC listesi henüz yayınlanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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