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Reyting sonuçları 17 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
Giriş Tarihi: 18.01.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
08:49
Reyting sonuçları 17 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
17 Ocak Cuma akşamı, televizyon kanalları birbirinden ilgi çekici yapımlarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Arka Sokaklar, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti dizilerinin yeni bölümlerinin yanı sıra farklı kanallarda yayınlanan filmler ve yarışma programları da ekranlarda izleyiciyle buluştu. Peki, 17 Ocak reyting sonuçları belli oldu mu, hangi yapım zirveye çıktı? İşte, dün akşamın reyting sonuçları ve detayları…