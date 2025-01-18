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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 17 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
Giriş Tarihi: 18.01.2025 08:49 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 08:49

Reyting sonuçları 17 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

17 Ocak Cuma akşamı, televizyon kanalları birbirinden ilgi çekici yapımlarla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Arka Sokaklar, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti dizilerinin yeni bölümlerinin yanı sıra farklı kanallarda yayınlanan filmler ve yarışma programları da ekranlarda izleyiciyle buluştu. Peki, 17 Ocak reyting sonuçları belli oldu mu, hangi yapım zirveye çıktı? İşte, dün akşamın reyting sonuçları ve detayları…

Reyting sonuçları 17 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

Dün akşam televizyon ekranları yine dopdoluydu. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Ayrıca, diğer kanallarda filmler ve yarışma programları izleyicilere alternatif içerikler sundu. Dün akşamın reyting sonuçları merak konusu oldu. Peki, 17 Ocak reyting sıralamasında hangi yapımlar öne çıktı? İşte düne ait detaylı reyting sonuçları

Reyting sonuçları 17 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

17 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

17 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

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Reyting sonuçları 17 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

17 OCAK CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 17 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

17 OCAK CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 17 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
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