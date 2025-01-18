Reyting sonuçları 17 Ocak 2025: Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

Dün akşam televizyon ekranları yine dopdoluydu. Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Yalı Çapkını, Kanal D'de Arka Sokaklar yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıktı. Ayrıca, diğer kanallarda filmler ve yarışma programları izleyicilere alternatif içerikler sundu. Dün akşamın reyting sonuçları merak konusu oldu. Peki, 17 Ocak reyting sıralamasında hangi yapımlar öne çıktı? İşte düne ait detaylı reyting sonuçları…