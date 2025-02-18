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REYTİNG SONUÇLARI 17 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Uzak Şehir, Survivor, Selahaddin Eyyubi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 06:51
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
06:51
REYTİNG SONUÇLARI 17 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Uzak Şehir, Survivor, Selahaddin Eyyubi...
Televizyon ekranlarında rekabet tüm hızıyla sürerken, 17 Şubat 2025 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları gündemde. Uzak Şehir, Survivor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi iddialı yapımlar arasında en çok hangi program izlendi? İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde reyting listeleri...