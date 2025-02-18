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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 17 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Uzak Şehir, Survivor, Selahaddin Eyyubi...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 06:51 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 06:51

REYTİNG SONUÇLARI 17 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Uzak Şehir, Survivor, Selahaddin Eyyubi...

Televizyon ekranlarında rekabet tüm hızıyla sürerken, 17 Şubat 2025 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları gündemde. Uzak Şehir, Survivor ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi iddialı yapımlar arasında en çok hangi program izlendi? İşte Total, AB ve ABC1 kategorilerinde reyting listeleri...

REYTİNG SONUÇLARI 17 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Uzak Şehir, Survivor, Selahaddin Eyyubi...

Ekranların sevilen dizileri ve yarışma programları, 17 Şubat 2025 Pazartesi akşamı reyting listelerinde kıyasıya yarıştı. Uzak Şehir, Survivor ve Selahaddin Eyyubi gibi yapımların reyting performansı merak edilirken, en çok izlenen program ise bugün belli oluyor. İşte günün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 17 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Uzak Şehir, Survivor, Selahaddin Eyyubi...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting verileri genellikle saat 10.00'dan sonra paylaşılmaktadır. Sonuçlar açıklandığında, güncel reyting listelerine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

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REYTİNG SONUÇLARI 17 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Uzak Şehir, Survivor, Selahaddin Eyyubi...
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REYTİNG SONUÇLARI 17 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Uzak Şehir, Survivor, Selahaddin Eyyubi...
REYTİNG SONUÇLARI 17 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Uzak Şehir, Survivor, Selahaddin Eyyubi...
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