REYTİNG SONUÇLARI 17 ŞUBAT 2025 | En çok hangi yapım izlendi? Uzak Şehir, Survivor, Selahaddin Eyyubi...

Ekranların sevilen dizileri ve yarışma programları, 17 Şubat 2025 Pazartesi akşamı reyting listelerinde kıyasıya yarıştı. Uzak Şehir, Survivor ve Selahaddin Eyyubi gibi yapımların reyting performansı merak edilirken, en çok izlenen program ise bugün belli oluyor. İşte günün reyting sonuçları...