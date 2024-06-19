Reyting sonuçları 18 Haziran Salı listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 18 Haziran 2024 Salı değerlendirmeye alındı. Dün akşam televizyon ekranlarında takip edilen tüm yapımlar izlenmeleriyle değerlendiriliyor. MasterChef, Turnike, Alan gibi yeni başlayan yarışmalar en çok araştırılan arasında. Dünün reytingleri bu noktada medya ve izleyenlerin gündeminde. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?