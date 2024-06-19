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Reyting sonuçları 18 Haziran Salı listesi gündemde! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
07:42
Reyting sonuçları 18 Haziran Salı listesi gündemde! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 18 Haziran Salı listesi izleyenlerin ve medyanın gündeminde. Dizilerin sezon arasına girmesiyle birlikte yeni başlayan yarışma programları, EURO 2024 maçları, filmler ve yaz dizileri takip edilmeye başladı. İzlenme oranları değerlendiriliyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...