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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 18 Haziran Salı listesi gündemde! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 07:42

Reyting sonuçları 18 Haziran Salı listesi gündemde! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 18 Haziran Salı listesi izleyenlerin ve medyanın gündeminde. Dizilerin sezon arasına girmesiyle birlikte yeni başlayan yarışma programları, EURO 2024 maçları, filmler ve yaz dizileri takip edilmeye başladı. İzlenme oranları değerlendiriliyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 18 Haziran Salı listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 18 Haziran 2024 Salı değerlendirmeye alındı. Dün akşam televizyon ekranlarında takip edilen tüm yapımlar izlenmeleriyle değerlendiriliyor. MasterChef, Turnike, Alan gibi yeni başlayan yarışmalar en çok araştırılan arasında. Dünün reytingleri bu noktada medya ve izleyenlerin gündeminde. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 18 Haziran Salı listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI SALI 18 HAZİRAN 2024

18 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 18 Haziran Salı listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

11 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Bahar, ikinci sırada Survivor, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

Reyting sonuçları 18 Haziran Salı listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada Bahar, ikinci sırada Mehmed Fetihler Sultanı, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

Reyting sonuçları 18 Haziran Salı listesi gündemde! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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