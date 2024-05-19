REYTİNG SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre zirvedeki yapım...

Birçok yapımın ekrana geldiği akşamda, izleyiciler reyting sonuçları için geri sayıma başladı. İzledikleri dizinin reyting sıralamasını öğrenmek isteyenler, sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlara ulaşıyor. Peki, 18 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün en çok izlenen yapımları…