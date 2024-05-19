Haberler
Yaşam
REYTİNG SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre zirvedeki yapım...
Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
12:12
REYTİNG SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre zirvedeki yapım...
18 Mayıs 2024 Cumartesi günü birçok yapım ekranlara geldi. Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor All Star 2024 gibi yapımların yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizilerin yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, dünün Reyting sonuçları açıklandı mı?