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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre zirvedeki yapım...
Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 12:12

REYTİNG SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre zirvedeki yapım...

18 Mayıs 2024 Cumartesi günü birçok yapım ekranlara geldi. Gönül Dağı, Kardeşlerim ve Survivor All Star 2024 gibi yapımların yayınlandığı gecede, en çok izlenen yapım reyting sonuçları ile belli oluyor. Sevilen dizilerin yayınlandığı gecede, reyting sıralaması nasıl şekillendi yakından takip ediliyor. Peki, dünün Reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre zirvedeki yapım...

Birçok yapımın ekrana geldiği akşamda, izleyiciler reyting sonuçları için geri sayıma başladı. İzledikleri dizinin reyting sıralamasını öğrenmek isteyenler, sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlara ulaşıyor. Peki, 18 Mayıs Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün en çok izlenen yapımları…

REYTİNG SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre zirvedeki yapım...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam Kanal D'de Allah Yazdıysa Bozsun, Star TV'de Kırımlı isimli yerli sinema filmleri ekranlarda yer alırken, ATV'de Kardeşlerim, TRT1'de Gönül Dağı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TV8'de Survivor All Star ve Show TV'de ise Güldür Güldür Show ekrana geldi.

18 Mayıs reyting sonuçları açıklandı! İşte, sonuçlar;

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REYTİNG SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre zirvedeki yapım...

REYTİNG SONUÇLARI 18 MAYIS

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı" yer aldı. Total'de 2. sırada tv8'de ekranlara gelen "Survivor All Star" yer aldı. Total 3. sırada ise atv'de yayınlanan "Kardeşlerim" yer aldı.

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı" yer aldı. AB'de 2. sırada "Güldür Güldür Show" yer aldı. AB 3. sırada ise "Survivor All Star" yer aldı.

ABC'de 1. sırada "Gönül Dağı" yer aldı. ABC'de 2. sırada "Survivor All Star" yer aldı. ABC 3. sırada ise "Kardeşlerim" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre zirvedeki yapım...
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REYTİNG SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI! Dünün reyting sonuçlarına göre zirvedeki yapım...
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