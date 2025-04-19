Reyting sonuçları 18 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde

Dünün reyting sonuçları 18 Nisan Cuma listeleri izleniyor. Medya takipçileri ve dizi izleyenler yapımların izlenmelerini araştırıyor. Öte yandan yarışma programları ve haber bültenleri de listelerde takip ediliyor. Peki, dünün reyting birincisi açıklandı mı?