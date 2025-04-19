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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 18 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde
Giriş Tarihi: 19.04.2025 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 09:39

Reyting sonuçları 18 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde

Reyting sonuçları 18 Nisan 2025 açıklandı mı merak ediliyor. Cuma günü ekranlara gelen yapımların izlenme oranları ile ölçüleceği tablolar takip ediliyor. Dün akşam Bir Zamanlar İstanbul, Sustalı Ceylan gibi diziler yeni bölümleriyle takip ediliyor. Total ve AB listeleri takibe alındı. Peki, dünün reyting sıralaması ile birinci hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 18 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde

Dünün reyting sonuçları 18 Nisan Cuma listeleri izleniyor. Medya takipçileri ve dizi izleyenler yapımların izlenmelerini araştırıyor. Öte yandan yarışma programları ve haber bültenleri de listelerde takip ediliyor. Peki, dünün reyting birincisi açıklandı mı?

Reyting sonuçları 18 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde

REYTİNG SONUÇLARI 18 NİSAN AÇIKLANDI MI?

18 Nisan 2025 Cuma günü ekranlara gelen programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Listeler her gün sabah saatlerinde açıklanıyor.

İşte, geçtiğimiz haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 18 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde

11 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL

1. KIZILCIK ŞERBETİ

2. SUSTALI CEYLAN

3. ESRA EROL'DA

Reyting sonuçları 18 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde

AB

1. KIZILCIK ŞERBETİ

2. KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)

3. SURVİVOR

Reyting sonuçları 18 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde