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Reyting sonuçları 18 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde
Giriş Tarihi: 19.04.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
09:39
Reyting sonuçları 18 Nisan 2025 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde
Reyting sonuçları 18 Nisan 2025 açıklandı mı merak ediliyor. Cuma günü ekranlara gelen yapımların izlenme oranları ile ölçüleceği tablolar takip ediliyor. Dün akşam Bir Zamanlar İstanbul, Sustalı Ceylan gibi diziler yeni bölümleriyle takip ediliyor. Total ve AB listeleri takibe alındı. Peki, dünün reyting sıralaması ile birinci hangi yapım oldu?