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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 18 OCAK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 09:31

REYTİNG SONUÇLARI 18 OCAK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

18 Ocak 2025 reyting sonuçları belli oluyor! Dün akşam ekrana gelen diziler, yarışma programları ve haber bültenleri arasındaki reyting mücadelesinde hangi yapım zirveye yerleşti? Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar her gün düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, sonuçlar...

REYTİNG SONUÇLARI 18 OCAK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Dün akşam televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting mücadelesi yaşandı. İzleyicilerin favori programlarını belirleyen 18 Ocak reyting sonuçları ile birlikte Total ve AB gruplarında günün kazananı hangi yapım oldu? İşte dünün reyting sonuçları ve ayrıntılar...

REYTİNG SONUÇLARI 18 OCAK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 18 OCAK

Dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım henüz belli olmadı.

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REYTİNG SONUÇLARI 18 OCAK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI 18 OCAK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
REYTİNG SONUÇLARI 18 OCAK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
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