REYTİNG SONUÇLARI 18 OCAK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Dün akşam televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting mücadelesi yaşandı. İzleyicilerin favori programlarını belirleyen 18 Ocak reyting sonuçları ile birlikte Total ve AB gruplarında günün kazananı hangi yapım oldu? İşte dünün reyting sonuçları ve ayrıntılar...