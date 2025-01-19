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REYTİNG SONUÇLARI 18 OCAK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
09:31
REYTİNG SONUÇLARI 18 OCAK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
18 Ocak 2025 reyting sonuçları belli oluyor! Dün akşam ekrana gelen diziler, yarışma programları ve haber bültenleri arasındaki reyting mücadelesinde hangi yapım zirveye yerleşti? Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapımlar her gün düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, sonuçlar...