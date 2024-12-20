REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Dünün televizyon izlenme oranları merak ediliyor. Popüler diziler, programlar ve haber bültenleri arasında yaşanan rekabetin sonuçları, izleyiciler ve yapımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 19 Aralık 2024 reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, Dünün reyting sonuçları...