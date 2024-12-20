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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 07:54

REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Televizyon dünyasının merakla beklenen reyting sonuçları yakından takip ediliyor. 19 Aralık 2024 tarihine ait TOTAL ve AB gruplarındaki izlenme oranları, hangi yapımların zirvede yer aldığını gösteriyor. Dizilerden yarışma programlarına kadar pek çok içerik arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, dün ekranlarda en çok izlenen yapımların hangileri olduğu açıklanıyor. İşte 19 Aralık reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Dünün televizyon izlenme oranları merak ediliyor. Popüler diziler, programlar ve haber bültenleri arasında yaşanan rekabetin sonuçları, izleyiciler ve yapımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 19 Aralık 2024 reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB gruplarında en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, Dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK

Dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB sıralamasındaki sonuçlar henüz açıklanamdı.

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REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK TOTAL

REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK AB

REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
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