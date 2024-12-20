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REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
07:54
REYTİNG SONUÇLARI 19 ARALIK | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Televizyon dünyasının merakla beklenen reyting sonuçları yakından takip ediliyor. 19 Aralık 2024 tarihine ait TOTAL ve AB gruplarındaki izlenme oranları, hangi yapımların zirvede yer aldığını gösteriyor. Dizilerden yarışma programlarına kadar pek çok içerik arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, dün ekranlarda en çok izlenen yapımların hangileri olduğu açıklanıyor. İşte 19 Aralık reyting sonuçları...