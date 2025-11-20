Haberler
Yaşam
REYTİNG SONUÇLARI 19 KASIM 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler... Hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 20.11.2025 06:14
REYTİNG SONUÇLARI 19 KASIM 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler... Hangi yapım birinci oldu?
Televizyon ekranlarında 19 Kasım 2025 akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler gibi yapımların reyting yarışı merak konusu oldu. Günün Total, AB ve 20+ABC1 reyting sıralaması araştırılırken, "Dün akşamın birincisi hangi yapım oldu?" sorusu da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.