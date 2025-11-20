REYTİNG SONUÇLARI 19 KASIM 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler... Hangi yapım birinci oldu?

19 Kasım 2025 reyting sonuçları gündemde. İzleyicilerin severek takip ettiği Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler gibi diziler arasındaki rekabette zirveye hangi yapımın oturduğu merak ediliyor. Peki dün akşamın reyting birincisi kim oldu, Total ve AB sıralamasında lider değişti mi?