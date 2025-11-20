Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 19 KASIM 2025: Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler... Hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 20.11.2025 06:14

Televizyon ekranlarında 19 Kasım 2025 akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler gibi yapımların reyting yarışı merak konusu oldu. Günün Total, AB ve 20+ABC1 reyting sıralaması araştırılırken, "Dün akşamın birincisi hangi yapım oldu?" sorusu da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor.

19 Kasım 2025 reyting sonuçları gündemde. İzleyicilerin severek takip ettiği Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler gibi diziler arasındaki rekabette zirveye hangi yapımın oturduğu merak ediliyor. Peki dün akşamın reyting birincisi kim oldu, Total ve AB sıralamasında lider değişti mi?

REYTİNG SONUÇLARI 19 KASIM 2025

19 Kasım 2025 reyting sonuçları için geri sayım sürüyor. Televizyon izleyicileri, dün akşam yayınlanan programların ve dizilerin Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerindeki sıralamasını merak ederken, reyting tablosu henüz açıklanmadı. Gün içinde sonuçların duyurulması bekleniyor.

