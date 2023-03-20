Haberler Yaşam Reyting sonuçları 19 Mart Pazar son dakika açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 20.03.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:25

Reyting sonuçları 19 Mart Pazar son dakika açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri izlenme oranları ile araştırılmaya başladı. Medya gündeminin en önemli konuları arasında yer alan reyting sonuçları Total ve AB grubunda o gün yayımlanan tüm içerikleri sıraya alıyor. Özellikle dizilerin devamlılığı açısından belirleyici olan liste bugün de gündemdeki yerini aldı. Dünün yayın akışına bakıldığında Teşkilat, Başım Belada, Yargı gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekiyor. Reyting sıralaması her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi dizi? İşte, 19 Mart 2023 Pazar reyting sonuçları…