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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 19 Mart Pazar son dakika açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 20.03.2023 07:25 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 07:25

Reyting sonuçları 19 Mart Pazar son dakika açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri izlenme oranları ile araştırılmaya başladı. Medya gündeminin en önemli konuları arasında yer alan reyting sonuçları Total ve AB grubunda o gün yayımlanan tüm içerikleri sıraya alıyor. Özellikle dizilerin devamlılığı açısından belirleyici olan liste bugün de gündemdeki yerini aldı. Dünün yayın akışına bakıldığında Teşkilat, Başım Belada, Yargı gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekiyor. Reyting sıralaması her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi dizi? İşte, 19 Mart 2023 Pazar reyting sonuçları…

Reyting sonuçları 19 Mart Pazar son dakika açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazar 19 Mart 2023 araştırmaları başaldı. Total ve AB grubunda belli olan reyting sıralaması her hafta Pazar günleri ekrana gelen dizilerin yeni bölümleri için oldukça kritik. Öte yandan o gün yayımlanan varsa film, yarışma programı, maç gibi yayınlar da listede yerini alıyor. İzlenme oranları ile ortaya çıkan sıralama Medyanın gündeminde. İşte, dünün reyting birincisi ve sonuçlar…

Reyting sonuçları 19 Mart Pazar son dakika açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 19 MART 2023

19 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 19 Mart Pazar son dakika açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

12 MART REYTİNG SIRALAMASI TABLOSU İLE SONUÇLAR...

Total'de 1. sırada "Teşkilat", 2. sırada "Yargı", 3. sırada ise "Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

Reyting sonuçları 19 Mart Pazar son dakika açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?

AB'de 1. sırada "Yargı", 2. sırada "Teşkilat", 3. sırada ise "Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

Reyting sonuçları 19 Mart Pazar son dakika açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile Total ve AB’de hangi yapım birinci oldu?
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