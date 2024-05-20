Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar günü ekranlara gelen diziler, filmler, programlar gündemde. Dizilerin yanı sıra Survivor gibi yarışma programlarının da takip edildiği süreçte listeler özellikler yapımların devamlılığı noktasında oldukça önemli. Total ve AB listeleri radara girdi. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, ayrıntılar...