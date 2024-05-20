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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 07:48

Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar tablosu üzerinde maç, film, program ve dizilerin izlenme oranları ölçülüyor. Medya tarafından yakın mercek altına alınan listede her hafta pazar günü yayımlanan diziler gündemde. Dün akşam Yargı ve Teşkilat yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar günü ekranlara gelen diziler, filmler, programlar gündemde. Dizilerin yanı sıra Survivor gibi yarışma programlarının da takip edildiği süreçte listeler özellikler yapımların devamlılığı noktasında oldukça önemli. Total ve AB listeleri radara girdi. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, ayrıntılar...

Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 19 MAYIS 2024

19 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları...

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Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

12 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Yargı yer aldı.

Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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