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Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
07:48
Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 19 Mayıs Pazar tablosu üzerinde maç, film, program ve dizilerin izlenme oranları ölçülüyor. Medya tarafından yakın mercek altına alınan listede her hafta pazar günü yayımlanan diziler gündemde. Dün akşam Yargı ve Teşkilat yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?