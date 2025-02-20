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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 19 Şubat 2025 Çarşamba belli oldu mu? Total ve AB'de reyting birincisi ve sıralama gündemde
Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 08:26

Reyting sonuçları 19 Şubat 2025 Çarşamba belli oldu mu? Total ve AB'de reyting birincisi ve sıralama gündemde

Reyting sonuçları 19 Şubat 2025 geçtiğimiz akşam çarşamba günü ekranlara gelen yapımlarla araştırma konusu haline geldi. Yeni bölümleriyle takip edilen Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Annem Ankara gibi diziler listelerde yerini alıyor. Total ve AB listelerinde izlenme oranları gündemde. Peki; dünün reyting birincisi belli oldu mu, sıralama açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

Reyting sonuçları 19 Şubat 2025 Çarşamba belli oldu mu? Total ve AB’de reyting birincisi ve sıralama gündemde

Reyting sonuçları için araştırmalar arama motorlarına yöneltiliyor. Takip ettikleri diziler, yarışma programlarıi haber bültenleri listelerde izlenebiliyor. Peki; 19 Şubat reyting sıralaması yayımlandı mı?

Reyting sonuçları 19 Şubat 2025 Çarşamba belli oldu mu? Total ve AB’de reyting birincisi ve sıralama gündemde

REYTİNG SONUÇLARI 19 ŞUBAT ÇARŞAMBA AÇIKLANDI MI?

19 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 19 Şubat 2025 Çarşamba belli oldu mu? Total ve AB’de reyting birincisi ve sıralama gündemde

Total kategorisinde 1. Sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sahipsizler, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

Reyting sonuçları 19 Şubat 2025 Çarşamba belli oldu mu? Total ve AB’de reyting birincisi ve sıralama gündemde

AB kategorisinde de Kuruluş Osman birinci oldu. 2. sırada ise Leyla Hayat, Aşk, Adalet dizisi görüldü.

Reyting sonuçları 19 Şubat 2025 Çarşamba belli oldu mu? Total ve AB’de reyting birincisi ve sıralama gündemde
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