Haberler
Yaşam
Reyting sonuçları 19 Şubat 2025 Çarşamba belli oldu mu? Total ve AB'de reyting birincisi ve sıralama gündemde
Giriş Tarihi: 20.02.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
08:26
Reyting sonuçları 19 Şubat 2025 Çarşamba belli oldu mu? Total ve AB'de reyting birincisi ve sıralama gündemde
Reyting sonuçları 19 Şubat 2025 geçtiğimiz akşam çarşamba günü ekranlara gelen yapımlarla araştırma konusu haline geldi. Yeni bölümleriyle takip edilen Sandık Kokusu, Kuruluş Osman, Annem Ankara gibi diziler listelerde yerini alıyor. Total ve AB listelerinde izlenme oranları gündemde. Peki; dünün reyting birincisi belli oldu mu, sıralama açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...