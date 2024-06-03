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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 2 Haziran Pazar listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 08:00

Reyting sonuçları 2 Haziran Pazar listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 2 Haziran Pazar tablosunda takip edilen Teşkilat ve Survivor gibi yapımlar gündemde. Her hafta pazar günü ekranlara gelen diziler, yarışma programları ve tüm yapımlar izlenme oranları noktasında değerlendiriliyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 2 Haziran Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 2 Haziran 2024 Pazar günü başlıklı araştırmalar arama geçmişlerindeki yerini aldı. Televizyon izleyicisinin yakın takibinde olan listede hangi yapımların yer aldığı oldukça önemli. Total ve AB için ayrı ayrı değerlendirilen sıralama her gün sabah saatlerinde belli oluyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 2 Haziran Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 2 HAZİRAN 2024

2 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 2 Haziran Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

26 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

Total'de 1.sırada "Teşkilat", 2. sırada "Kirli Sepeti", 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

Reyting sonuçları 2 Haziran Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Yargı", 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

Reyting sonuçları 2 Haziran Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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