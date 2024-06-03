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Reyting sonuçları 2 Haziran Pazar listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
08:00
Reyting sonuçları 2 Haziran Pazar listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 2 Haziran Pazar tablosunda takip edilen Teşkilat ve Survivor gibi yapımlar gündemde. Her hafta pazar günü ekranlara gelen diziler, yarışma programları ve tüm yapımlar izlenme oranları noktasında değerlendiriliyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?