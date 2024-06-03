Reyting sonuçları 2 Haziran Pazar listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 2 Haziran 2024 Pazar günü başlıklı araştırmalar arama geçmişlerindeki yerini aldı. Televizyon izleyicisinin yakın takibinde olan listede hangi yapımların yer aldığı oldukça önemli. Total ve AB için ayrı ayrı değerlendirilen sıralama her gün sabah saatlerinde belli oluyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?