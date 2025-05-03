Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları 2 Mayıs 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 09:07

Reyting sonuçları 2 Mayıs 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reyting sonuçları sabah saatleri itibariyle merak ediliyor. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşan yapımlar arasında yaşanan kıyasıya rekabet Cuma akşamı da sürdü. Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul, Sustalı Ceylan dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki; dünün AB ve Total sıralaması ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 2 Mayıs 2025 Cuma reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 2 Mayıs 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

2 Mayıs reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son iş gününde Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul ve Sustalı Ceylan gibi yapımların yeni bölümleri ekrana geldi. Ekranlarda izleyiciyle buluşan diziler arasında yaşanan izlenme yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Peki, dün akşam reyting birincisi hangi yapım oldu? AB ve Total kategorilerinde en çok izlenen dizi hangisi? İşte, 2 Mayıs Cuma reyting sonuçları

Reyting sonuçları 2 Mayıs 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

2 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

2 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli doluğunda haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları 2 Mayıs 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 2 Mayıs 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 2 Mayıs 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?