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Reyting sonuçları 2 Mayıs 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
09:07
Reyting sonuçları 2 Mayıs 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları sabah saatleri itibariyle merak ediliyor. Televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşan yapımlar arasında yaşanan kıyasıya rekabet Cuma akşamı da sürdü. Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul, Sustalı Ceylan dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. Peki; dünün AB ve Total sıralaması ile hangi yapım birinci oldu? İşte, 2 Mayıs 2025 Cuma reyting sonuçları...