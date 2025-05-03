Reyting sonuçları 2 Mayıs 2025: Dünün AB ve Total sıralaması ile reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

2 Mayıs reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son iş gününde Arka Sokaklar, Bir Zamanlar İstanbul ve Sustalı Ceylan gibi yapımların yeni bölümleri ekrana geldi. Ekranlarda izleyiciyle buluşan diziler arasında yaşanan izlenme yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Peki, dün akşam reyting birincisi hangi yapım oldu? AB ve Total kategorilerinde en çok izlenen dizi hangisi? İşte, 2 Mayıs Cuma reyting sonuçları