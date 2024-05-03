Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 2 Mayıs 2024 Perşembe Total ve AB listelerinde ilk üç yapım ile takip ediliyor. Dizilerin yanı sıra gündüz kuşağı programları ve Survivor gibi yarışma programları da listeye dahil oluyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, tablodaki yapımlar...