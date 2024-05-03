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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 07:48

Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe listeleri yakın takibe alındı. İzlenme oranları dizi, film, maç, haber bülteni tüm programlar özelinde araştırılıyor. Her hafta Perşembe ekranlara gelen Aldatmak ve İnci Taneleri yeni bölümleri ile; Kül Masalı ve Sakla Beni ise final bölümleri ile yayımlandı. Total, AB ve ABC+ tabloları değerlendiriliyor. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 2 Mayıs 2024 Perşembe Total ve AB listelerinde ilk üç yapım ile takip ediliyor. Dizilerin yanı sıra gündüz kuşağı programları ve Survivor gibi yarışma programları da listeye dahil oluyor. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, tablodaki yapımlar...

Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 2 MAYIS 2024

2 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

25 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında İnci Taneleri, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Hudutsuz Sevda yer aldı.

Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada İnci Taneleri, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe listesi: Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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