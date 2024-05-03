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Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
07:48
Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe listesi: Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 2 Mayıs Perşembe listeleri yakın takibe alındı. İzlenme oranları dizi, film, maç, haber bülteni tüm programlar özelinde araştırılıyor. Her hafta Perşembe ekranlara gelen Aldatmak ve İnci Taneleri yeni bölümleri ile; Kül Masalı ve Sakla Beni ise final bölümleri ile yayımlandı. Total, AB ve ABC+ tabloları değerlendiriliyor. Peki; dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?