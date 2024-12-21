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Reyting sonuçları 20 Aralık 2024: AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024
09:00
Reyting sonuçları 20 Aralık 2024: AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
20 Aralık 2024 tarihli reyting sonuçları gündemde! AB ve Total kategorilerinde izleyicilerin en çok tercih ettiği yapımlar takip ediliyor. Dün akşam ekranlara damga vuran dizi, film ve programların reyting sıralamasında hangi yapım birinci sıraya yerleşti? İşte detaylar ve reyting sonuçları…