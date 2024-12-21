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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 20 Aralık 2024: AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 21.12.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 09:00

Reyting sonuçları 20 Aralık 2024: AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

20 Aralık 2024 tarihli reyting sonuçları gündemde! AB ve Total kategorilerinde izleyicilerin en çok tercih ettiği yapımlar takip ediliyor. Dün akşam ekranlara damga vuran dizi, film ve programların reyting sıralamasında hangi yapım birinci sıraya yerleşti? İşte detaylar ve reyting sonuçları…

Reyting sonuçları 20 Aralık 2024: AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. 20 Aralık 2024 tarihinin AB ve Total gruplarındaki reyting sonuçları izleyenler tarafından merak edildi. Peki, hangi dizi ya da program geceye damga vurdu ve izleyicilerin favorisi oldu? İşte, 20 Aralık 2024 Reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 20 Aralık 2024: AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 20 ARALIK 2024

AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım henüz açıklanmadı.

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Reyting sonuçları 20 Aralık 2024: AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
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Reyting sonuçları 20 Aralık 2024: AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Reyting sonuçları 20 Aralık 2024: AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
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