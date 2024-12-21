Reyting sonuçları 20 Aralık 2024: AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

Dün akşam televizyon ekranlarında kıyasıya bir reyting yarışı yaşandı. 20 Aralık 2024 tarihinin AB ve Total gruplarındaki reyting sonuçları izleyenler tarafından merak edildi. Peki, hangi dizi ya da program geceye damga vurdu ve izleyicilerin favorisi oldu? İşte, 20 Aralık 2024 Reyting sonuçları...