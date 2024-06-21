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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 20 Haziran 2024 Perşembe takip ediliyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.06.2024 08:22 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 08:22

Reyting sonuçları 20 Haziran 2024 Perşembe takip ediliyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 20 Haziran Perşembe tablosu ile takip ediliyor. Sezon arasında giren dizilerin ardından MasterChef gibi yeni yarışma programları başladı. Öte yandan EURO 2024 maçları da gündemdeki yerini aldı. Bu noktada ekranlara gelen yapımların zlenme oranları değerlendiriliyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...

Reyting sonuçları 20 Haziran 2024 Perşembe takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 20 Haziran 2024 Perşembe yakın mercek altına alındı. Geçtiğimiz akşam yayımlanan tüm yapımlar izlenmeleriyle değerlendiriliyor. Yeni başlayan programların yanı sıra tekrar bölümleriyle ekranlara gelen yaz dizileri de takip ediliyor. Dünün reytingleri medya ve izleyenlerin gündeminde. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?

Reyting sonuçları 20 Haziran 2024 Perşembe takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 20 HAZİRAN 2024

20 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 20 Haziran 2024 Perşembe takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

13 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Survivor All Star finali, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yer aldı.

Reyting sonuçları 20 Haziran 2024 Perşembe takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

AB'de birinci sırada Survivor All Star finali, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Ana Haber Bülteni yer aldı.

Reyting sonuçları 20 Haziran 2024 Perşembe takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
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