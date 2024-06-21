Reyting sonuçları 20 Haziran 2024 Perşembe takip ediliyor! Total ve AB’de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 20 Haziran 2024 Perşembe yakın mercek altına alındı. Geçtiğimiz akşam yayımlanan tüm yapımlar izlenmeleriyle değerlendiriliyor. Yeni başlayan programların yanı sıra tekrar bölümleriyle ekranlara gelen yaz dizileri de takip ediliyor. Dünün reytingleri medya ve izleyenlerin gündeminde. Peki; dünün reyting birincisi olan yapım hangisi?