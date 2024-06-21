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Reyting sonuçları 20 Haziran 2024 Perşembe takip ediliyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.06.2024 08:22
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024
08:22
Reyting sonuçları 20 Haziran 2024 Perşembe takip ediliyor! Total ve AB'de dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları 20 Haziran Perşembe tablosu ile takip ediliyor. Sezon arasında giren dizilerin ardından MasterChef gibi yeni yarışma programları başladı. Öte yandan EURO 2024 maçları da gündemdeki yerini aldı. Bu noktada ekranlara gelen yapımların zlenme oranları değerlendiriliyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, ayrıntılar...