REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025 | Total ve AB ile dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?

Televizyon ekranlarında 20 Mart 2025 akşamı yine büyük bir reyting yarışı yaşandı. Sevilen diziler, yarışma programları ve haber bültenleri arasında öne çıkan yapımlar merak konusu oldu. Peki, Total ve AB reyting sıralamasına göre dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?