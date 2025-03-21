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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025 | Total ve AB ile dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?
Giriş Tarihi: 21.03.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 07:19

REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025 | Total ve AB ile dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?

20 Mart 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları gündemde. Ekranlarda yayınlanan diziler, yarışmalar ve ana haber bültenleri arasında kıyasıya rekabet yaşandı. İzleyiciler ise günün en çok izlenen yapımının hangisi olduğunu merak ediyor. Peki, dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte Total ve AB kategorilerinde zirveye oturan programlar ve detaylı sıralama!

REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025 | Total ve AB ile dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?

Televizyon ekranlarında 20 Mart 2025 akşamı yine büyük bir reyting yarışı yaşandı. Sevilen diziler, yarışma programları ve haber bültenleri arasında öne çıkan yapımlar merak konusu oldu. Peki, Total ve AB reyting sıralamasına göre dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025 | Total ve AB ile dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025

Televizyon ekranlarında dün akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve haber bültenleri arasında kıyasıya rekabet yaşandı. Ancak 20 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Günün en çok izlenen yapımı ve detaylı sıralamanın saat 10.00'dan sonra belli olması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025 | Total ve AB ile dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025 | Total ve AB ile dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?
REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025 | Total ve AB ile dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?