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REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025 | Total ve AB ile dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?
Giriş Tarihi: 21.03.2025 07:19
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
07:19
REYTİNG SONUÇLARI 20 MART 2025 | Total ve AB ile dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?
20 Mart 2025 Perşembe gününe ait reyting sonuçları gündemde. Ekranlarda yayınlanan diziler, yarışmalar ve ana haber bültenleri arasında kıyasıya rekabet yaşandı. İzleyiciler ise günün en çok izlenen yapımının hangisi olduğunu merak ediyor. Peki, dünün en çok izlenen yapımı hangisi oldu? İşte Total ve AB kategorilerinde zirveye oturan programlar ve detaylı sıralama!