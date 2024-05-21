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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 20 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde hangi yapım birinci oldu? En çok izlenen yapım bakın kimmiş!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 08:17

Reyting sonuçları 20 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde hangi yapım birinci oldu? En çok izlenen yapım bakın kimmiş!

Reyting sonuçları 20 Mayıs sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazartesi reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün Kanal D'de Ambulans, ATV'de Non Stop isimli yabancı sinema filmi, Star TV'de ise Hükümet Kadın 2 yerli sinema filmi seyirci karşısına çıktı. TRT1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümü ile yayınlandı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 20 Mayıs Cuma AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 20 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde hangi yapım birinci oldu? En çok izlenen yapım bakın kimmiş!

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları merak ediliyor. 20 Mayıs Pazartesi günü haftanın ilk gününde gündüz kuşağı programları ve yarışma programları ekranlarda yerini alırken dizilerin ise yeni bölümleri seyirci ile buluştu. Dün yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması sorgulanıyor. Peki, reytinglerde kim birinci oldu? İşte, 20 Mayıs Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 20 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde hangi yapım birinci oldu? En çok izlenen yapım bakın kimmiş!

20 MAYIS 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

Dün Kanal D'de Ambulans, ATV'de Non Stop isimli yabancı sinema filmleri yayınlanırken, Star TV'de ise Hükümet Kadın 2 yerli sinema filmi seyirci karşısına çıktı. TRT1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, TV8'de ise Survivor All Star 2024 yeni bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

İşte 20 Mayıs reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 20 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde hangi yapım birinci oldu? En çok izlenen yapım bakın kimmiş!

20 MAYIS 2024 REYTİNG SONUÇLARI

20 Mayıs 2024 Pazartesi gününe ait yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Reyting sonuçları 20 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde hangi yapım birinci oldu? En çok izlenen yapım bakın kimmiş!

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kızıl Goncalar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yer aldı.

AB'de birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kızıl Goncalar özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kızıl Goncalar, ikinci sırada Kızıl Goncalar özet, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

Reyting sonuçları 20 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde hangi yapım birinci oldu? En çok izlenen yapım bakın kimmiş!
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