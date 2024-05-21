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Reyting sonuçları 20 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde hangi yapım birinci oldu? En çok izlenen yapım bakın kimmiş!
Giriş Tarihi: 21.05.2024 08:17
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
08:17
Reyting sonuçları 20 Mayıs 2024: Dün gece reytinglerde hangi yapım birinci oldu? En çok izlenen yapım bakın kimmiş!
Reyting sonuçları 20 Mayıs sorgulanıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazartesi reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün Kanal D'de Ambulans, ATV'de Non Stop isimli yabancı sinema filmi, Star TV'de ise Hükümet Kadın 2 yerli sinema filmi seyirci karşısına çıktı. TRT1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölümü ile yayınlandı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 20 Mayıs Cuma AB ve total reyting sonuçları...