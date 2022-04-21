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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 20 Nisan 2022 Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kara Tahta, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 21.04.2022 08:11 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 08:12

Reyting sonuçları 20 Nisan 2022 Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kara Tahta, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?

Reyting sıralaması mücadelesinde dün akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar yarıştı. Son dönemde birçok yeni dizinin sıralamaya katılmasıyla dengelerin değiştiği reyting sonuçları 20 Nisan Çarşamba sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Çarşamba akşamları yeni bölümleriyle ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, TRT 1'de Kara Tahta ve Show TV'de Oğlum vardı. Bu noktada reyting birincisi merak konusu. Peki, 20 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları

Reyting sonuçları 20 Nisan 2022 Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kara Tahta, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları gündemdeki yerini aldı. Dünün yayın akışı içerisinde Kanal D ekranlarında Sadakatsiz, ATV'de Kuruluş Osman, TRT 1'de Kara Tahta ve Show TV'de Oğlum yeni bölümü vardı. Diziler reyting birincisi olmak için mücadele verirken Total ve AB grubunda açıklanan reyting sıralaması bölümlerin ardından sorgulanmaya başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Nisan Çarşamba reyting sonuçları…

Reyting sonuçları 20 Nisan 2022 Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kara Tahta, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 20 NİSAN ÇARŞAMBA

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 20 Nisan reyting sıralaması açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

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Reyting sonuçları 20 Nisan 2022 Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kara Tahta, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTA ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI 13 NİSAN

1 KURULUS OSMAN

2 KURULUS OSMAN (OZET)

3 SADAKATSIZ

4 SELCUK TEPELI ILE ANA HABER

5 ESRA EROL'DA

6 SADAKATSIZ (OZET)

7 PROF. DR. NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT

9 SHOW ANA HABER

10 OGLUM

Reyting sonuçları 20 Nisan 2022 Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kara Tahta, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?