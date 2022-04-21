Reyting sonuçları 20 Nisan 2022 Çarşamba: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Kara Tahta, Sadakatsiz, Kuruluş Osman hangi yapım birinci oldu?

Reyting sıralaması mücadelesinde dün akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar yarıştı. Son dönemde birçok yeni dizinin sıralamaya katılmasıyla dengelerin değiştiği reyting sonuçları 20 Nisan Çarşamba sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Çarşamba akşamları yeni bölümleriyle ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz, TRT 1'de Kara Tahta ve Show TV'de Oğlum vardı. Bu noktada reyting birincisi merak konusu. Peki, 20 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı? İşte dünün reyting sonuçları…