Reyting sonuçları 20 Ocak listesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… TOTAL, ve AB ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

2 Ocak akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı türlerde birçok dizi, yarışma ve program izleyicilerle buluştu. İzlenme oranlarıyla dikkat çeken bu yapımlar, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki reyting sonuçlarına göre listeleniyor. Hangi yapımın zirvede yer aldığı ise merak konusu. İşte 20 Ocak reyting sonuçları ve detaylar