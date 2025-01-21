Haberler
Yaşam
Reyting sonuçları 20 Ocak listesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… TOTAL, ve AB ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
06:23
Reyting sonuçları 20 Ocak listesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… TOTAL, ve AB ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Reyting sonuçları 20 Ocak Pazartesi listesiyle televizyon izleyicilerine takip ettikleri yapımın gidişatını gösteriyor. Dün akşam birbirinden iddialı diziler, yarışmalar ve programlar ekranlarda yer aldı. Kanal D'de Uzak Şehir, Trt1'de Selahaddin Eyyubi ve Tv8'de Survivor izleyici karşısına çıktı. Peki, 20 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?