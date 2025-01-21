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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 20 Ocak listesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… TOTAL, ve AB ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 06:23

Reyting sonuçları 20 Ocak listesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… TOTAL, ve AB ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

Reyting sonuçları 20 Ocak Pazartesi listesiyle televizyon izleyicilerine takip ettikleri yapımın gidişatını gösteriyor. Dün akşam birbirinden iddialı diziler, yarışmalar ve programlar ekranlarda yer aldı. Kanal D'de Uzak Şehir, Trt1'de Selahaddin Eyyubi ve Tv8'de Survivor izleyici karşısına çıktı. Peki, 20 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı, en çok hangi yapım izlendi?

Reyting sonuçları 20 Ocak listesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… TOTAL, ve AB ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

2 Ocak akşamı televizyon ekranlarında birbirinden farklı türlerde birçok dizi, yarışma ve program izleyicilerle buluştu. İzlenme oranlarıyla dikkat çeken bu yapımlar, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki reyting sonuçlarına göre listeleniyor. Hangi yapımın zirvede yer aldığı ise merak konusu. İşte 20 Ocak reyting sonuçları ve detaylar

Reyting sonuçları 20 Ocak listesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… TOTAL, ve AB ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

20 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Selahaddin Eyyubi, TV8'de Survivor yayındaydı.Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 20 Ocak listesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… TOTAL, ve AB ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

TOTAL

TOTAL listesi henüz açıklanmadı. Yayımlandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 20 Ocak listesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… TOTAL, ve AB ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

AB

AB listesi henüz açıklanmadı. Yayımlandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 20 Ocak listesi: Uzak Şehir, Selahaddin Eyyubi… TOTAL, ve AB ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

ABC

ABC listesi henüz açıklanmadı. Yayımlandığında yer vereceğiz.

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