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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 21 Nisan 2025 Pazartesi açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor
Giriş Tarihi: 22.04.2025 06:25 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 06:29

Reyting sonuçları 21 Nisan 2025 Pazartesi açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor

Dünün reyting sonuçları 21 Nisan 2025 tarihi ile takip ediliyor. Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Uzak Şehir gibi yapımların yanı sıra Survivor gibi yarışma programları da gündemde. Medya takipçileri total, AB ve ABC+ listelerini izliyor. Peki, reyting sıralaması açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 21 Nisan 2025 Pazartesi açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor

Reyting sonuçları 21 Nisan Pazartesi için araştırmalar hız kazandı. Televizyon ekranlarında takip edilen diziler, maçlar, filmler, haber bültenleri, yarışma programları gibi tüm yayınlar listelerde yerini alıyor. Peki, dünün reyting birincisi açıklandı mı?

Reyting sonuçları 21 Nisan 2025 Pazartesi açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor

REYTİNG SONUÇLARI 21 NİSAN AÇIKLANDI MI?

21 Nisan 2025 Pazartesi günü ekranlara gelen programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Listeler her gün sabah saatlerinde ilgilileri ile buluşuyor.

İşte, geçtiğimiz haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 21 Nisan 2025 Pazartesi açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor

14 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL

1 UZAK ŞEHİR

2 UZAK ŞEHİR (ÖZET)

3 ESRA EROL'DA

Reyting sonuçları 21 Nisan 2025 Pazartesi açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor

AB

1 UZAK ŞEHİR

2 UZAK ŞEHİR (ÖZET)

3 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Reyting sonuçları 21 Nisan 2025 Pazartesi açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor