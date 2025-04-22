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Reyting sonuçları 21 Nisan 2025 Pazartesi açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor
Giriş Tarihi: 22.04.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
06:29
Reyting sonuçları 21 Nisan 2025 Pazartesi açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor
Dünün reyting sonuçları 21 Nisan 2025 tarihi ile takip ediliyor. Pazartesi akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Uzak Şehir gibi yapımların yanı sıra Survivor gibi yarışma programları da gündemde. Medya takipçileri total, AB ve ABC+ listelerini izliyor. Peki, reyting sıralaması açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?