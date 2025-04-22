Reyting sonuçları 21 Nisan 2025 Pazartesi açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi izleniyor

Reyting sonuçları 21 Nisan Pazartesi için araştırmalar hız kazandı. Televizyon ekranlarında takip edilen diziler, maçlar, filmler, haber bültenleri, yarışma programları gibi tüm yayınlar listelerde yerini alıyor. Peki, dünün reyting birincisi açıklandı mı?