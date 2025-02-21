Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Perşembe: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

20Şubat 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında büyük bir reyting yarışı yaşandı. Seyirciler, birbirinden iddialı yapımlar arasından tercih yaparken, kanallar da izleyicileri ekran başına çekmek için kıyasıya mücadele etti. Peki; dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi? İşte, 21 Şubat 2025 Perşembe reyting sonuçları ve tüm detaylar.