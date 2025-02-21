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Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Perşembe: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
06:56
Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Perşembe: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?
20 Şubat Perşembe akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabet yaşandı. İzleyiciler, birbirinden iddialı yapımlar arasında tercih yapmakta zorluk yaşadı. TRT1'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off mücadeleleri ekrana gelirken, Kanal D'de İnci Taneleri, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Başka Bir Gün, Show TV'de ise Siyah Kalp izleyicilerle buluştu. Peki; 20 Şubat reyting sonuçları nasıl şekillendi? Total ve AB listelerinde zirve kime ait? İşte, dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında tüm detaylar.