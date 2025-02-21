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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Perşembe: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 06:56

Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Perşembe: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

20 Şubat Perşembe akşamı televizyon ekranlarında kıyasıya bir rekabet yaşandı. İzleyiciler, birbirinden iddialı yapımlar arasında tercih yapmakta zorluk yaşadı. TRT1'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off mücadeleleri ekrana gelirken, Kanal D'de İnci Taneleri, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Başka Bir Gün, Show TV'de ise Siyah Kalp izleyicilerle buluştu. Peki; 20 Şubat reyting sonuçları nasıl şekillendi? Total ve AB listelerinde zirve kime ait? İşte, dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında tüm detaylar.

Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Perşembe: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

20Şubat 2025 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında büyük bir reyting yarışı yaşandı. Seyirciler, birbirinden iddialı yapımlar arasından tercih yaparken, kanallar da izleyicileri ekran başına çekmek için kıyasıya mücadele etti. Peki; dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi? İşte, 21 Şubat 2025 Perşembe reyting sonuçları ve tüm detaylar.

Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Perşembe: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

20 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

20 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Perşembe: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Perşembe: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?

AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 21 Şubat 2025 Perşembe: Dün gecenin reyting sonuçları sıralaması nasıl şekillendi?
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