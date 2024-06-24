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Reyting sonuçları 22 Haziran 2024 Cumartesi sıralama! İşte Total ve AB'de dünün listesinde zirvedeki yapımlar
Giriş Tarihi: 24.06.2024 01:14
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
01:14
Reyting sonuçları 22 Haziran 2024 Cumartesi sıralama! İşte Total ve AB'de dünün listesinde zirvedeki yapımlar
Reyting sonuçları 22 Haziran Cumartesi listesi Medya ilgililerinin gündemindeki yerini aldı. Sezon arasına giren dizilerin ardından gündemde EURO 2024 maçları var. Öte yandan yeni yarışma programları da dikkat çekiyor. Bu noktada yaz döneminde ekranlara gelen yapımların izlenme oranları takip ediliyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...