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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 22 Haziran 2024 Cumartesi sıralama! İşte Total ve AB'de dünün listesinde zirvedeki yapımlar
Giriş Tarihi: 24.06.2024 01:14 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 01:14

Reyting sonuçları 22 Haziran 2024 Cumartesi sıralama! İşte Total ve AB'de dünün listesinde zirvedeki yapımlar

Reyting sonuçları 22 Haziran Cumartesi listesi Medya ilgililerinin gündemindeki yerini aldı. Sezon arasına giren dizilerin ardından gündemde EURO 2024 maçları var. Öte yandan yeni yarışma programları da dikkat çekiyor. Bu noktada yaz döneminde ekranlara gelen yapımların izlenme oranları takip ediliyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte, detaylar...

Reyting sonuçları 22 Haziran 2024 Cumartesi sıralama! İşte Total ve AB’de dünün listesinde zirvedeki yapımlar

Reyting sonuçları 22 Haziran 2024 Cumartesi listesi sevdikleri programların devamlılığını takip etmek isteyen izleyenlerin gündeminde. Geçtiğimiz akşam yayımlanan tüm yapımlar izlenme noktasında radara girmiş durumda. Geçtiğimiz akşam yayımlanan Portekiz Türkiye milli maçının tabloda dikkat çekmesi bekleniyor. Peki; dün akşam reyting birincisi olan yapım hangisi? İşte, dünün reytingleri...

Reyting sonuçları 22 Haziran 2024 Cumartesi sıralama! İşte Total ve AB’de dünün listesinde zirvedeki yapımlar

REYTİNG SONUÇLARI CUMARTESİ 22 HAZİRAN 2024

22 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu:

Total'de 1.sırada "Türkiye-Portekiz UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2. sırada "Masterchef Türkiye", 3.sırada "Belçika-Romanya UEFA Euro 2024 Karşılaşması" yer aldı.

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Reyting sonuçları 22 Haziran 2024 Cumartesi sıralama! İşte Total ve AB’de dünün listesinde zirvedeki yapımlar

AB'de 1.sırada "Türkiye-Portekiz UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 2.sırada "Gürcistan-Çekya UEFA Euro 2024 Karşılaşması", 3.sırada "Euro 2024 Kupa Saati" yer aldı.

Reyting sonuçları 22 Haziran 2024 Cumartesi sıralama! İşte Total ve AB’de dünün listesinde zirvedeki yapımlar

15 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında İtalya Arnavutluk, ikinci sırada İspanya Hırvatistan UEFA EURO 2024 EURO 2024 Karşılaşması, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

Reyting sonuçları 22 Haziran 2024 Cumartesi sıralama! İşte Total ve AB’de dünün listesinde zirvedeki yapımlar

AB'de birinci sırada İtalya Arnavutluk, ikinci sırada İspanya Hırvatistan UEFA EURO 2024 Karşılaşması, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

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