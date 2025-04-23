REYTİNG SONUÇLARI 22 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...

Televizyon dünyasının merakla takip edilen reyting listesi, 22 Nisan 2025 Salı günü için belli oluyor. Total ve AB kategorilerinde en çok izlenen programlar sıralanırken, günün birincisi merak edildi. İzleyiciler, hangi yapımın zirvede yer aldığını ve sıralamadaki değişiklikleri araştırıyor. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...