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REYTİNG SONUÇLARI 22 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...
Giriş Tarihi: 23.04.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
08:56
REYTİNG SONUÇLARI 22 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...
22 Nisan 2025 tarihine ait reyting sonuçları gündemde. Ekran başındaki izleyicilerin tercihini yansıtan listede, Total ve AB gruplarında zirveye yerleşen yapımlar belli oluyor. Diziler, yarışmalar ve haber bültenleri arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 22 Nisan 2025 reyting sonuçları...