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Giriş Tarihi: 23.04.2025 08:56 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 08:56

REYTİNG SONUÇLARI 22 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...

22 Nisan 2025 tarihine ait reyting sonuçları gündemde. Ekran başındaki izleyicilerin tercihini yansıtan listede, Total ve AB gruplarında zirveye yerleşen yapımlar belli oluyor. Diziler, yarışmalar ve haber bültenleri arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 22 Nisan 2025 reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 22 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...

Televizyon dünyasının merakla takip edilen reyting listesi, 22 Nisan 2025 Salı günü için belli oluyor. Total ve AB kategorilerinde en çok izlenen programlar sıralanırken, günün birincisi merak edildi. İzleyiciler, hangi yapımın zirvede yer aldığını ve sıralamadaki değişiklikleri araştırıyor. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...

REYTİNG SONUÇLARI 22 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...

REYTİNG SONUÇLARI 22 NİSAN 2025

Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

Ancak 22 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00'dan sonra erişime açılması bekleniyor.

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REYTİNG SONUÇLARI 22 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...
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REYTİNG SONUÇLARI 22 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...
REYTİNG SONUÇLARI 22 NİSAN 2025 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün Total ve AB sıralaması...