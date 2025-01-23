REYTİNG SONUÇLARI 22 OCAK | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

22 Ocak Pazartesi gününe ait reyting sonuçları, ekranlarda yaşanan rekabetin kazananını belirleyecek. İzleyiciler, dün yayınlanan dizilerin, yarışmaların ve diğer programların Total, AB ve ABC1 gruplarındaki performansını öğrenmek için sonuçları merak ediyor. İşte, dünün reyting sonuçları...