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Reyting sonuçları 23 Haziran 2024 Pazar sorgulanıyor! Total ve AB dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
09:05
Reyting sonuçları 23 Haziran 2024 Pazar sorgulanıyor! Total ve AB dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?
Reyting sonuçları 23 Haziran Pazar günü için sorgulanıyor. Dizilerin sezon finali yapması ardından yeni programlara yönelen izleyici son dönemde EURO 2024 maçlarına yönelmiş durumda. Medyanın yakın mercek altına aldığı izlenme oranları son döneme göre değerlendiriliyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?