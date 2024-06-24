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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 23 Haziran 2024 Pazar sorgulanıyor! Total ve AB dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:05

Reyting sonuçları 23 Haziran 2024 Pazar sorgulanıyor! Total ve AB dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları 23 Haziran Pazar günü için sorgulanıyor. Dizilerin sezon finali yapması ardından yeni programlara yönelen izleyici son dönemde EURO 2024 maçlarına yönelmiş durumda. Medyanın yakın mercek altına aldığı izlenme oranları son döneme göre değerlendiriliyor. Peki; Total, AB ve ABC+ dünün reyting sıralaması birincisi kim oldu, hangi yapım?

Reyting sonuçları 23 Haziran 2024 Pazar sorgulanıyor! Total ve AB dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları 23 Haziran 2024 Pazar farklı listelerde değerlendiriliyor. Özellikle milli maç olduğu akşamlarda ön plana çıkan maç yayınları son günlerin en çok izlenenleri arasında. Dün akşam da Avrupa Şampiyonasından maçlar takip edildi. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, tablo...

Reyting sonuçları 23 Haziran 2024 Pazar sorgulanıyor! Total ve AB dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 23 HAZİRAN 2024

23 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

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Reyting sonuçları 23 Haziran 2024 Pazar sorgulanıyor! Total ve AB dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

16 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Sırbistan İngiltere, ikinci sırada Slovenya Danimarka UEFA EURO 2024 Karşılaşması, üçüncü sırada Polonya Hollanda karşılaşması yer aldı.

Reyting sonuçları 23 Haziran 2024 Pazar sorgulanıyor! Total ve AB dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

AB'de birinci sırada Sırbistan İngiltere karşılaşması, ikinci sırada Polonya Hollanda UEFA EURO 2024 Karşılaşması, üçüncü sırada Euro 2024 Kupa Saati yer aldı.

Reyting sonuçları 23 Haziran 2024 Pazar sorgulanıyor! Total ve AB dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?
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