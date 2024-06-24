Reyting sonuçları 23 Haziran 2024 Pazar sorgulanıyor! Total ve AB dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları 23 Haziran 2024 Pazar farklı listelerde değerlendiriliyor. Özellikle milli maç olduğu akşamlarda ön plana çıkan maç yayınları son günlerin en çok izlenenleri arasında. Dün akşam da Avrupa Şampiyonasından maçlar takip edildi. Peki; dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, tablo...