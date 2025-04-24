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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 24.04.2025 06:52 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 06:55

REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

23 Nisan 2025 tarihine ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. İzleyici tercihlerini yansıtan reyting listesinde, Total ve AB gruplarında en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile seyirci ile buluştu. Peki; dün en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 23 Nisan 2025 reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

23 Nisan 2025 reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total ve AB gruplarında en yüksek izlenme oranına ulaşan yapımlar listelenirken, günün zirvesine yerleşen program da belli oluyor. Prime time kuşağında ekrana gelen dizi ve programlar arasında yaşanan rekabet, izlenme oranlarına doğrudan yansıyor. Peki, dün akşam en çok kim izlendi? İşte, 23 Nisan reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

23 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

23 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda habere eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?