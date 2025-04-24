REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?

23 Nisan 2025 reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total ve AB gruplarında en yüksek izlenme oranına ulaşan yapımlar listelenirken, günün zirvesine yerleşen program da belli oluyor. Prime time kuşağında ekrana gelen dizi ve programlar arasında yaşanan rekabet, izlenme oranlarına doğrudan yansıyor. Peki, dün akşam en çok kim izlendi? İşte, 23 Nisan reyting sonuçları...