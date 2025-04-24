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REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 24.04.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
06:55
REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN 2025: Total ve AB reyting sonuçları ile dün gece hangi yapım birinci oldu?
23 Nisan 2025 tarihine ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. İzleyici tercihlerini yansıtan reyting listesinde, Total ve AB gruplarında en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü ile seyirci ile buluştu. Peki; dün en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte, 23 Nisan 2025 reyting sonuçları...