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Reyting sonuçları 23 Nisan Cumartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 08:58
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
09:03
Reyting sonuçları ve medya gündemi diziseverler tarafından yakın mercek altına alınıyor. Son dönemde reyting sıralamasına katılan yeni yapımlarla birlikte rekabet giderek artıyor. Dün akşam yeni bölümleri ile ekrana gelen diziler hakkında 23 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusu yanıt arıyor. Dün akşam yeni bölümleri ile TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı ve ATV ekranlarında Kardeşlerim vardı. Reyting rekortmeni iki diziden reyting birincisi merak konusu. İşte dünün reyting sonuçları...