Reyting sonuçları 23 Nisan Cumartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?

Cumartesi günleri yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting sonuçları tablosunda ilk sıraya gelmek için mücadele etti. Geniş kitleli yapımların yer aldığı dünün yayın akışı ardından 23 Nisan Cumartesi reyting sıralaması açıklandı mı? Sorusu yanıt aramaya başladı. Son dönemde reyting kurbanı olan birçok dizinin ardından seyirciler reytingi her gün sorguluyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ve birincisi...