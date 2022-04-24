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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 23 Nisan Cumartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 24.04.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 09:03

Reyting sonuçları 23 Nisan Cumartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları ve medya gündemi diziseverler tarafından yakın mercek altına alınıyor. Son dönemde reyting sıralamasına katılan yeni yapımlarla birlikte rekabet giderek artıyor. Dün akşam yeni bölümleri ile ekrana gelen diziler hakkında 23 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Sorusu yanıt arıyor. Dün akşam yeni bölümleri ile TRT 1 ekranlarında Gönül Dağı ve ATV ekranlarında Kardeşlerim vardı. Reyting rekortmeni iki diziden reyting birincisi merak konusu. İşte dünün reyting sonuçları...

Reyting sonuçları 23 Nisan Cumartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?

Cumartesi günleri yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting sonuçları tablosunda ilk sıraya gelmek için mücadele etti. Geniş kitleli yapımların yer aldığı dünün yayın akışı ardından 23 Nisan Cumartesi reyting sıralaması açıklandı mı? Sorusu yanıt aramaya başladı. Son dönemde reyting kurbanı olan birçok dizinin ardından seyirciler reytingi her gün sorguluyor. Peki, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ve birincisi...

Reyting sonuçları 23 Nisan Cumartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 23 NİSAN CUMARTESİ

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 23 Nisan reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak.

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Reyting sonuçları 23 Nisan Cumartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTA CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI 16 NİSAN

Total İlk 10

  1. Gönül Dağı
  2. Kardeşlerim
  3. Gönül Dağı (Özet)
  4. Survivor All Star
  5. Kardeşlerim (Özet)
  6. Gülbin Tosun ile Ana Haber Hafta Sonu
  7. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
  8. Güldür Güldür Show (Özet)
  9. Güldür Güldür Show
  10. Kanal D Ana Haber
Reyting sonuçları 23 Nisan Cumartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, Gönül Dağı, Kardeşlerim hangi yapım birinci oldu?