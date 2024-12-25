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Reyting sonuçları 24 Aralık 2024! Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
06:40
Reyting sonuçları 24 Aralık 2024! Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
Televizyon izleyicileri 24 Aralık 2024 Salı akşamı dopdolu bir yayın akışıyla ekran başına geçti. Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı gibi yapımların yeni bölümleri ekrana gelirken, Uzak Şehir dizisi ise tekrar bölümüyle seyirciyle buluştu. Peki, reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? İşte, 24 Aralık reyting sonuçları ve programların izlenme oranları...