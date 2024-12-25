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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 24 Aralık 2024! Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 06:40 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 06:40

Reyting sonuçları 24 Aralık 2024! Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

Televizyon izleyicileri 24 Aralık 2024 Salı akşamı dopdolu bir yayın akışıyla ekran başına geçti. Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı gibi yapımların yeni bölümleri ekrana gelirken, Uzak Şehir dizisi ise tekrar bölümüyle seyirciyle buluştu. Peki, reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? İşte, 24 Aralık reyting sonuçları ve programların izlenme oranları...

Reyting sonuçları 24 Aralık 2024! Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

Televizyon ekranları 24 Aralık 2024 Salı akşamı izleyicilere birbirinden iddialı yapımlarla dolu bir gece sundu. Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı yeni bölümleriyle seyircileri ekran başına topladı. Medya gündemini yakından takip edenler reyting listelerinde hangi yapımın zirveye yerleştiğini merak ediyor. Peki; Dün akşamın en çok izlenen programı hangisi oldu? İşte, 24 Aralık reyting sonuçları ve tüm detaylar...

Reyting sonuçları 24 Aralık 2024! Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

24 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

24 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Reyting sonuçları 24 Aralık 2024! Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 24 Aralık 2024! Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

AB REYTİNG SIRALAMASI

Reyting sonuçları 24 Aralık 2024! Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...
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