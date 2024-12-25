Reyting sonuçları 24 Aralık 2024! Dün gece reyting yarışında zirveye hangi yapım yerleşti? Gecenin birincisi...

Televizyon ekranları 24 Aralık 2024 Salı akşamı izleyicilere birbirinden iddialı yapımlarla dolu bir gece sundu. Mehmed: Fetihler Sultanı, Bahar, Sen Ağlama İstanbul ve Bir Gece Masalı yeni bölümleriyle seyircileri ekran başına topladı. Medya gündemini yakından takip edenler reyting listelerinde hangi yapımın zirveye yerleştiğini merak ediyor. Peki; Dün akşamın en çok izlenen programı hangisi oldu? İşte, 24 Aralık reyting sonuçları ve tüm detaylar...