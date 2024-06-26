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Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi açıklandı! İşte Total ve AB'de dünün reyting sıralaması
Giriş Tarihi: 26.06.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
08:57
Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi açıklandı! İşte Total ve AB'de dünün reyting sıralaması
25 Haziran reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor EURO 2024 maçları, Masterchef ve Yalan sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 25 Haziran 2024 Pazartesş reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…