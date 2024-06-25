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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi BELLİ OLDU! İşte Total ve AB'de dünün reyting sıralaması
Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:41 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 21:41

Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi BELLİ OLDU! İşte Total ve AB'de dünün reyting sıralaması

25 Haziran reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor EURO 2024 maçları, Masterchef ve Yalan sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 25 Haziran 2024 Pazartesş reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi BELLİ OLDU! İşte Total ve AB’de dünün reyting sıralaması

25 Haziran reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi BELLİ OLDU! İşte Total ve AB’de dünün reyting sıralaması

25 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Dün akşam ATV'de yabancı film, TRT1'de EURO Lig maçları, Kanal D'de Yalan dizisi, TV8'de Masterchef yayınlandı.
25 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları:

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Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi BELLİ OLDU! İşte Total ve AB’de dünün reyting sıralaması

TOTAL
Total'de reyting listesinin ilk sırasında Hırvatistan İtalya UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Yalan yer aldı.

Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi BELLİ OLDU! İşte Total ve AB’de dünün reyting sıralaması

AB
AB'de birinci sırada Hırvatistan İtalya UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Babamın Penguenleri yer aldı.

Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi BELLİ OLDU! İşte Total ve AB’de dünün reyting sıralaması

ABC
20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Hırvatistan İtalya UEFA EURO 2024 Karşılaşması, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı yer aldı.

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