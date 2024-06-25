Haberler
Yaşam
Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi listesi belli oldu mu? Yalan, EURO 2024 maçları, Masterchef işte zirvedeki yapımlar
Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
09:37
Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi listesi belli oldu mu? Yalan, EURO 2024 maçları, Masterchef işte zirvedeki yapımlar
25 Haziran reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor EURO 2024 maçları, Masterchef ve Yalan sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 25 Haziran 2024 Pazartesş reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…