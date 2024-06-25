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Giriş Tarihi: 25.06.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 09:37

Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi listesi belli oldu mu? Yalan, EURO 2024 maçları, Masterchef işte zirvedeki yapımlar

25 Haziran reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Pazartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor EURO 2024 maçları, Masterchef ve Yalan sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 25 Haziran 2024 Pazartesş reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi listesi belli oldu mu? Yalan, EURO 2024 maçları, Masterchef işte zirvedeki yapımlar

25 Haziran reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi listesi belli oldu mu? Yalan, EURO 2024 maçları, Masterchef işte zirvedeki yapımlar

25 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam ATV'de yabancı film, TRT1'de EURO Lig maçları, Kanal D'de Yalan dizisi, TV8'de Masterchef yayınlandı.
25 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi listesi belli oldu mu? Yalan, EURO 2024 maçları, Masterchef işte zirvedeki yapımlar

TOTAL
Total listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi listesi belli oldu mu? Yalan, EURO 2024 maçları, Masterchef işte zirvedeki yapımlar

AB
AB listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 24 Haziran 2024 Pazartesi listesi belli oldu mu? Yalan, EURO 2024 maçları, Masterchef işte zirvedeki yapımlar

ABC
ABC listesi henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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