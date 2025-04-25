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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 24 Nisan 2025 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde
Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:35 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 06:38

Reyting sonuçları 24 Nisan 2025 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde

Reyting sonuçları 24 Nisan 2025 Perşembe listeleri izlenmeye başladı. Dün akşam ekranlara gelen Siyah Kalp, İnci Taneleri gibi yapımlar yeni bölümleriyle takip edildi. İlgililer total, AB ve ABC+ listelerini takip ediyor. Yapımların devamlılığı noktasında önemli olan izlenme oranları gündemde. Peki, reyting sıralaması açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları 24 Nisan 2025 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde

Reyting sonuçları 24 Nisan Perşembe araştırmaları hız kazandı. Televizyon izleyicisi ve medya takipçileri her gün sabah saatlerinde yayımlanan listeleri takip ediyor. Peki, dünün reyting birincisi açıklandı mı?

Reyting sonuçları 24 Nisan 2025 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde

REYTİNG SONUÇLARI 24 NİSAN AÇIKLANDI MI?

24 Nisan 2025 Perşembe günü ekranlara gelen programların reyting sonuçları henüz belli olmadı.

İşte, geçen haftanın sıralaması:

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Reyting sonuçları 24 Nisan 2025 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde

17 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

TOTAL

1 HUDUTSUZ SEVDA
2 ESRA EROL'DA
3 INCI TANELERI

Reyting sonuçları 24 Nisan 2025 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde

AB

1 INCI TANELERI
2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
3 HUDUTSUZ SEVDA

Reyting sonuçları 24 Nisan 2025 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde