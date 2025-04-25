Haberler
Yaşam
Reyting sonuçları 24 Nisan 2025 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde
Giriş Tarihi: 25.04.2025 06:35
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
06:38
Reyting sonuçları 24 Nisan 2025 Perşembe açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reyting sıralaması ve birincisi gündemde
Reyting sonuçları 24 Nisan 2025 Perşembe listeleri izlenmeye başladı. Dün akşam ekranlara gelen Siyah Kalp, İnci Taneleri gibi yapımlar yeni bölümleriyle takip edildi. İlgililer total, AB ve ABC+ listelerini takip ediyor. Yapımların devamlılığı noktasında önemli olan izlenme oranları gündemde. Peki, reyting sıralaması açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?