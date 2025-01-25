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Reyting sonuçları 24 Ocak listesi: TOTAL, AB ve ABC ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
10:44
Reyting sonuçları 24 Ocak listesi: TOTAL, AB ve ABC ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
24 Ocak Ocak reyting listesi, televizyon izleyicilerinin favori programlarının performansını gözler önüne seriyor. Dün akşam ekranlarda birbirinden iddialı diziler, yarışmalar ve programlar yer aldı. ATV'de Zembilli, Star Tv'de Yalı Çapkını ve TV8'de Survivor seyircilerle buluştu. Peki, 24 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi yapım zirveye yerleşti?