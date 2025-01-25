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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 24 Ocak listesi: TOTAL, AB ve ABC ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 10:44

Reyting sonuçları 24 Ocak listesi: TOTAL, AB ve ABC ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

24 Ocak Ocak reyting listesi, televizyon izleyicilerinin favori programlarının performansını gözler önüne seriyor. Dün akşam ekranlarda birbirinden iddialı diziler, yarışmalar ve programlar yer aldı. ATV'de Zembilli, Star Tv'de Yalı Çapkını ve TV8'de Survivor seyircilerle buluştu. Peki, 24 Ocak Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi yapım zirveye yerleşti?

Reyting sonuçları 24 Ocak listesi: TOTAL, AB ve ABC ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

24 Ocak Cuma günü reyting sonuçları TOTAL, AB ve ABC verileriyle bekleniyor. Dün akşam birbirinden farklı yapım kanallarda izleyiciyle buluştu. İzlenme oranlarıyla dikka çeken dizi, film ve programların sonuçları için araştırmalar başladı. Hangi yapımın zirvede yer aldığı merakla bekleniyor. İşte 24 Ocak reyting sonuçları ve detaylar

Reyting sonuçları 24 Ocak listesi: TOTAL, AB ve ABC ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

24 OCAK REYTİNG SONUÇLARI YAYINDA!

Dün akşam ATV'de Zembilli, Star Tv'de Yalı Çapkını ve TV8'de Survivor seyircilerle buluştu.

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Reyting sonuçları 24 Ocak listesi: TOTAL, AB ve ABC ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

TOTAL

Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" Total reytinglerinde birinci, ATV'nin sevilen programı "Esra Erol'da" ikinci sıraya, Kanal D'de yayınlanan "Arka Sokaklar" üçüncü sıraya yerleşti.

Reyting sonuçları 24 Ocak listesi: TOTAL, AB ve ABC ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

AB

Kızılcık Şerbeti AB birinci sırada, Kızılcık Şerbeti"nin özet bölümü ikinci sırada, ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da üçüncü sırada yer aldı.

Reyting sonuçları 24 Ocak listesi: TOTAL, AB ve ABC ile dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

ABC

Kızılcık Şerbeti ABC birinci sırada, Kızılcık Şerbeti"nin özet bölümü ikinci sırada, ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da üçüncü sırada yer aldı.

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