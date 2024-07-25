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Reyting sonuçları 24 Temmuz 2024! Total ve AB listeleri ile hangi yapım reyting birincisi oldu?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
08:11
Reyting sonuçları 24 Temmuz 2024! Total ve AB listeleri ile hangi yapım reyting birincisi oldu?
Reyting sonuçları 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü ekrana gelen yapımlar için araştırılıyor. Total ve AB listelerinde hangi yapımın zirvede yer aldığını merak ediliyor. Dün ekranlarda yerli ve yabancı filmler yerini alırken Kanal D'de Turnike, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show Tv'de Haydut, Star Tv'de Tosun Paşa, ATV'de ise Milyoner Aile seyirci ile buluştu. Peki, 24 Temmuz 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar…