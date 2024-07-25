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Haberler Yaşam Reyting sonuçları 24 Temmuz 2024! Total ve AB listeleri ile hangi yapım reyting birincisi oldu?
Giriş Tarihi: 25.07.2024 08:11 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 08:11

Reyting sonuçları 24 Temmuz 2024! Total ve AB listeleri ile hangi yapım reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları 24 Temmuz 2024 Çarşamba günü ekrana gelen yapımlar için araştırılıyor. Total ve AB listelerinde hangi yapımın zirvede yer aldığını merak ediliyor. Dün ekranlarda yerli ve yabancı filmler yerini alırken Kanal D'de Turnike, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show Tv'de Haydut, Star Tv'de Tosun Paşa, ATV'de ise Milyoner Aile seyirci ile buluştu. Peki, 24 Temmuz 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu? İşte detaylar…

Reyting sonuçları 24 Temmuz 2024! Total ve AB listeleri ile hangi yapım reyting birincisi oldu?

24 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları ve Total, AB, ABC1 sıralamaları medyayı yakından takip edenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları

Reyting sonuçları 24 Temmuz 2024! Total ve AB listeleri ile hangi yapım reyting birincisi oldu?

24 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 24 Temmuz reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 24 Temmuz 2024! Total ve AB listeleri ile hangi yapım reyting birincisi oldu?

24 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

24 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Reyting sonuçları 24 Temmuz 2024! Total ve AB listeleri ile hangi yapım reyting birincisi oldu?
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