Reyting sonuçları 24 Temmuz 2024! Total ve AB listeleri ile hangi yapım reyting birincisi oldu?

24 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları araştırılıyor. Dün akşam ekrana gelen dizi, film, haber bültenleri ve programların izlenme oranları ve Total, AB, ABC1 sıralamaları medyayı yakından takip edenlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, dün en çok hangi kanal izlendi, reyting birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları …