Reyting sonuçları 25 Ağustos 2024: Total ve AB listelerine göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında zirveye kimin yerleştiği medya gündemini yakından takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. 25 Ağustos 2024 Pazar günü seyirci ile buluşan dizi, film, haber bültenleri ve programların reyting savaşı sona erdi. Güçlü yapımların Total, AB, ABC1 sıralamalarına göre en çok tercih edilen yapımlar belli oluyor. Peki, dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri oldu? İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...