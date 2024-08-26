Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
08:04
Reyting sonuçları 25 Ağustos 2024: Total ve AB listelerine göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?
Reyting sonuçları 25 Ağustos 2024 ile dün yayınlanan yerli ve yabancı film, dizi ve programlar arasındaki kıyasıya birincilik mücadelesini kimin kazandığı belli oluyor. Gündüz ve gece kuşağında yer alan birbirinden iddialı yapımların birincilik savaşı sona erdi. Peki, 25 Ağustos 2024 Pazar reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte zirvenin sahibi...