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Giriş Tarihi: 26.08.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 08:04

Reyting sonuçları 25 Ağustos 2024: Total ve AB listelerine göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?

Reyting sonuçları 25 Ağustos 2024 ile dün yayınlanan yerli ve yabancı film, dizi ve programlar arasındaki kıyasıya birincilik mücadelesini kimin kazandığı belli oluyor. Gündüz ve gece kuşağında yer alan birbirinden iddialı yapımların birincilik savaşı sona erdi. Peki, 25 Ağustos 2024 Pazar reyting birincisi kim oldu, hangi yapım? İşte zirvenin sahibi...

Reyting sonuçları 25 Ağustos 2024: Total ve AB listelerine göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?

Dün akşam ekrana gelen yapımlar arasında zirveye kimin yerleştiği medya gündemini yakından takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. 25 Ağustos 2024 Pazar günü seyirci ile buluşan dizi, film, haber bültenleri ve programların reyting savaşı sona erdi. Güçlü yapımların Total, AB, ABC1 sıralamalarına göre en çok tercih edilen yapımlar belli oluyor. Peki, dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri oldu? İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...

Reyting sonuçları 25 Ağustos 2024: Total ve AB listelerine göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?

25 AĞUSTOS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

İşte 25 Ağustos reyting sonuçları;

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Reyting sonuçları 25 Ağustos 2024: Total ve AB listelerine göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?

25 AĞUSTOS PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

25 Ağustos tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Belli olduğunda gün içerisinde haberimize eklenecektir.

Reyting sonuçları 25 Ağustos 2024: Total ve AB listelerine göre Türkiye dün en çok hangi yapımı izledi?
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